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  • Какую сумму выплатят ветеранам ВОВ в честь 9 Мая в Казахстане
pixabay.com Вчера, 15:25
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Вчера, 15:25
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Фото: pixabay.com

Какую сумму выплатят ветеранам ВОВ в честь 9 Мая в Казахстане

Размер материальной помощи ветеранам в честь Дня Победы озвучила министр труда и социальной зашиты населения РК Тамара Дуйсенова в кулуарах мажилиса, передаёт BaigeNews.kz

"Ветеранов - 237 человек. Им будут выплачены 9 Мая соответствующие материальные поощрения во всех областях. По предложению акиматов - не менее 1,5 миллиона тенге", - сказала Дуйсенова. 

Ранее сообщалось о том, что в Карагандинской области ветераны получат по 1,5 миллиона тенге, в Павлодарской области - по два миллиона тенге.

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Вчера, 15:25
495
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