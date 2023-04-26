Какую сумму выплатят ветеранам ВОВ в честь 9 Мая в Казахстане

Фото: pixabay.com

Размер материальной помощи ветеранам в честь Дня Победы озвучила министр труда и социальной зашиты населения РК Тамара Дуйсенова в кулуарах мажилиса, передаёт BaigeNews.kz.

"Ветеранов - 237 человек. Им будут выплачены 9 Мая соответствующие материальные поощрения во всех областях. По предложению акиматов - не менее 1,5 миллиона тенге", - сказала Дуйсенова.

Ранее сообщалось о том, что в Карагандинской области ветераны получат по 1,5 миллиона тенге, в Павлодарской области - по два миллиона тенге.