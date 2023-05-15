Какую погоду прогнозируют синоптики в ближайшие дни

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Метеорологи "Казгидромета" опубликовали прогноз погоды на предстоящие три дня, с 16 по 18 мая, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно прогнозу, казахстанцев ждут дождливые и прохладные дни. Так, погоду на большей части Казахстана во вторник, среду и четверг будет определять Южный циклон. Он принесёт дожди с грозами, местами возможен град. Сильные дожди прогнозируются 16-17 мая на юго-западе, 16-18 мая на северо-западе и юге, 17-18 мая в центре, 18 мая на юго-востоке страны. Также по Казахстану ожидается усиление ветра.