Какой будет погода в Казахстане 22 июня

Фото: BaigeNews.kz/ Анастасия Пучкова

Синоптики "Казгидромета" представили прогноз опасных явлений погоды в Казахстане на 22 июня, передаёт BaigeNews.kz.

Практически вся территория республики будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов. Сохранятся дожди с грозами, на западе, севере и востоке возможен град. На большей части произойдёт усиление ветра.

"В Туркестанской, Жамбылской, Мангистауской, Абайской областях, на востоке Восточно-Казахстанской, на юге области Улытау, на западе, юге, в центре Карагандинской, на западе, востоке Кызылординской, на севере, востоке Атырауской, на севере, западе, в центре Павлодарской, в южной половине Костанайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в прогнозе.

В области Жетысу, Алматинской, на юго-востоке Актюбинской, в центре, на юго-востоке Западно-Казахстанской областей сохраняется высокая пожарная опасность.