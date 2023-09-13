Какой будет погода в ближайшие три дня в Казахстане

Синоптики Казгидромета сообщили о том, какой будет погода в Казахстане до 16 сентября, передаёт BaigeNews.kz.

"На большей части республики по-прежнему сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами и порывистым ветром. Весь период на востоке, 14-15 сентября на севере, 15-16 сентября на западе, 16 сентября на северо-западе страны ожидаются сильные дожди, в горных районах юго-востока республики в ночные часы прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега", - сказано в сообщении.

Значительных изменений в температурном фоне не ожидается.

В северной половине Казахстана ночами будет 3-10 градусов, днём 13-20 градусов, в южной половине - ночью 7-15 градусов, днём - 18-25 градусов.