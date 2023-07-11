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pxhere.com Сегодня, 20:59
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Сегодня, 20:59
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Фото: pxhere.com

Какой будет погода 12 июля в Казахстане

Синоптики Казгидромета сообщили о том, какой будет погода 12 июля в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz

"С отрогом антициклона на большей части республики сохраняется погода без осадков, лишь на западе, северо-западе РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов будут дожди с грозами, днём град, шквал. По республике ожидается усиление ветра, на юге страны - пыльная буря", - говорится в прогнозе.

На большей части Туркестанской, Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской областей, областей Улытау, Абай и Жетысу ожидается сильная жара.

По всей республике сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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Сегодня, 20:59
125
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