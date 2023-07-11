Синоптики Казгидромета сообщили о том, какой будет погода 12 июля в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"С отрогом антициклона на большей части республики сохраняется погода без осадков, лишь на западе, северо-западе РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов будут дожди с грозами, днём град, шквал. По республике ожидается усиление ветра, на юге страны - пыльная буря", - говорится в прогнозе.