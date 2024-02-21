Какое наказание грозит женщине, удерживавшей детей в рабстве в области Улытау

До двух лет тюрьмы грозит женщине, которая в области Улытау удерживала детей в рабстве, сообщил замминистра МВД Игорь Лепеха, передаёт BaigeNews.kz. В отношении нее возбуждено два уголовных дела - злоупотребление правами опекуна и истязание.

"Мы будем смотреть в рамках уголовного дела и, если там есть действие, как минимум, частное определение, мы туда вынесем однозначно. Законом грозит до двух лет лишения свободы", - сказал Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса.

Напомним, ранее уполномоченный по правам ребёнка в Казахстане Динара Закиева на своей странице в Facebook рассказала шокирующую историю о детях, которых пять лет держали в рабстве приёмные родители.

Позже женщину, поработившую детей, задержали и водворили в изолятор временного содержания.