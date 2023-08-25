Какое наказание грозит за оскорбление или нападение на полицейского
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Какое наказание ждет за применение насилия в отношении полицейского, рассказали в МВД, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Органы внутренних дел работают в целях обеспечения общественного правопорядка, то есть вашей безопасности. В этой связи прошу не допускать оскорблений в адрес сотрудников полиции и не препятствовать им при исполнении их служебных обязанностей.
За это предусмотрена уголовная и административная ответственность от крупного штрафа (2000 МРП) до лишения свободы сроком до 7 лет. В свою очередь граждане имеют право обжаловать действия сотрудников полиции", – сообщил заместитель председателя КАП МВД РК Ренат Зулхаиров.
По данным МВД, с начала года зарегистрировано уже 146 фактов применения насилия в отношении представителя власти, по которым 109 человек осуждены к различным мерам наказания, 19 из них лишены свободы.
За неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа судами привлечено 1699 лиц к административной ответственности, в том числе 792 правонарушителя подвергнуты аресту.
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