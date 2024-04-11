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Какие дороги перекрыты в Казахстане в связи с паводками

Сегодня, 18:30
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pxhere.com Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30
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Фото: pxhere.com

О паводковых ситуациях на дорогах республиканского значения в Казахстане отчитались в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 18:00 11 апреля на дорогах международного и республиканского значения зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на семи участках общей протяжённостью 8 580 метров в Акмолинской, Атырауской, Костанайской областях и СКО.

Ограничение движения распространяется на 12 трасс республиканского значения в шести регионах (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, Мангистау, СКО) на протяженности 613 километров.

На данный момент на республиканских дорогах задействовано 726 единиц техники и 1 729 человек.

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