Какие дороги перекрыты в Казахстане в связи с паводками
Сегодня, 18:30
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Сегодня, 18:30Сегодня, 18:30
126Фото: pxhere.com
О паводковых ситуациях на дорогах республиканского значения в Казахстане отчитались в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.
По состоянию на 18:00 11 апреля на дорогах международного и республиканского значения зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на семи участках общей протяжённостью 8 580 метров в Акмолинской, Атырауской, Костанайской областях и СКО.
Ограничение движения распространяется на 12 трасс республиканского значения в шести регионах (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, Мангистау, СКО) на протяженности 613 километров.
На данный момент на республиканских дорогах задействовано 726 единиц техники и 1 729 человек.
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