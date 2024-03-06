Как в Казахстане планируют поднимать статус учёного, рассказал Саясат Нурбек

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек рассказал о принимаемых мерах по повышению статуса учёного в обществе, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"За последние два года мы открыли 12 филиалов крупных международных научных центров для того, чтобы наши учёные получили альтернативу обучения в рейтинговых университетах, не выезжая из страны. Здесь есть хорошие результаты. Когда мы будем расширять эти филиалы, мы будем приглашать и крупных учёных", - сказал Нурбек.

Также министр рассказал, что активизирована информационная работа. В СМИ начали чаще публиковать статьи о казахстанских молодых учёных и их достижениях.

11-13 апреля в Астане пройдёт первая научная конференция для учащихся со всех регионов Казахстана. Всего в мероприятии примут порядка 500 детей.