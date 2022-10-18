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almaty.tv Сегодня, 17:07
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Фото: almaty.tv

Как отметят День Республики в школах Казахстана

Утверждён республиканский план мероприятий по празднованию Дня Республики в организациях образования Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минпросвещения.

В школах и колледжах 21 октября пройдут торжественные линейки с исполнением гимна, классные часы и конкурсы. В этот день будут чествовать отличников учёбы, а также состоится единый республиканский классный час на тему "Қазақстан – туған жерім, туған елім!".

"День Республики - важный праздник, который символизирует государственность. Важно с самого детства прививать детям любовь к родине, уважение к государственным символам, национальным и государственным праздникам. Именно поэтому мы запланировали творческие, учебно-воспитательные, спортивные и торжественные мероприятия для всех школьников страны", - рассказала председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения Гульмира Каримова.

Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Республики, начнутся 17 октября. Обучающиеся 1-4 классов будут писать общереспубликанский диктант на тему: "Атамекен", для 5-11 классов проводится конкурс эссе, дебаты и другие мероприятия на тему: "Я гражданин своей страны!" среди старшеклассников -  учащихся 9-11 классов. 

В рамках патриотической акции "Қыран елім – Қазақстаным!" запланирован конкурс чтецов, спортивные соревнования и республиканский творческий конкурс рисунков "Ұлттың ұлы ұстаздары".

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#День Республики #образование #школа #колледж
Редактор Baigenews.kz
Сегодня, 17:07
148
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