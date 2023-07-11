Как наказали костанайских полицейских, подозреваемых в торговле наркотиков

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Как стало известно, кроме полицейского А. Әмзе, по делу проходят еще двое сотрудников.

Полицейские Костанайской области в очередной раз прогремели на всю страну из-за дела по распространению наркотиков. Те, кто должен пресекать подобные преступления, сами, оказывается, приторговывали наркотиками. Бизнес был налажен хорошо, что уже не боялись и торговали средь бела дня, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Tobolinfo.

Как стало известно, кроме полицейского А. Әмзе, по делу проходят еще двое сотрудников.

"По факту совершения уголовного правонарушения сотрудником ДП Костанайской области Әмзе А.М. начато досудебное расследование, которое находится в производстве департамента Комитета национальной безопасности Костанайской области", — говорится в публикации.

Кроме того, по результатам служебного расследования начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП области Альмагамбетов А.К., заместитель начальника УПН ДП области Картбаев А.Ж., начальник Управления полиции г. Костаная Базарбаев М.Н., заместитель начальника УП г. Костаная Шубаев Б.А., начальник ОПН УП г. Костаная Атыгаев А.А. освобождены от занимаемых должностей.

Также заместителем начальника ДП Костанайской области Ынтыкбаевым А.К. подан рапорт об увольнении из ОВД, начальником Управления кадровой политики ДП области Дюсебаевым К.А. подан рапорт об освобождении от занимаемой должности.