Качеством ремонта дорог в Караганде возмутились депутаты

Пожалуй, дороги – это острая проблема практический всех городов нашей страны. Жители задаются вопросом "когда же будут хорошие дороги?", депутаты "трясут" акимат, а они в свою очередь подрядчиков. Но проблема в том, что о добросовестности и опыте последних можно судить только через некоторое время уже по качеству отремонтированных дорог. Но только ли от них зависит то, по каким дорогам мы ездим? Корреспондент BaigeNews.kz пыталась получить ответ на этот вопрос.

Общая протяженноть улично-дорожной сети города Караганды составляет 920 км, из них асфальтвое покрытие имеет 560,4 км или 72,4%. В 2023 году строительством и ремонтом охвачено 72 км автомобильных дорог. В рамках среднего ремонта из 4 переходящих объектов с 2022 года 15-я магистраль, ул.Победы, ул.Смакова, ул.Рахимбекова работы завершены на 3 улицах, ведутся работы по 15-ой магистрали. Кроме переходящих объектов средним ремонтом охвачено 52 новых участка автомобильных дорог общей протяженностью 72 км. В текущем году из всех источников финансирования: из городского и областного бюджета выделено порядка 13 млрд. тенге на ремонт дорог. Из них 6 млрд тенге на средний ремонт, 3,2 миллиарда на строительство и реконструкцию и 1,2 млрд тенге на капитальный ремонт.

"В этом году завершили капитальный ремонт улиц Карла Маркса и Магнитогорскую. Этот проект очень сложный был, и его реализация заняло большое время. В этом году мы наконец-то этот проект завершаем. Также мы в этом году начали уже реализацию проекта по улице Пичугина-Новосёлов, от кольца по улице Терешковой. Проект будет у нас от конца ул. Терешковой до привокзальной площади, с выходом на 7 магистраль. В этом году мы уже нижние слои асфальта положили от кольца Терешковой до улицы Пригородной. В следующем году мы эту работу продолжаем. Также у нас будут продолжены работы по капитальному ремонту улицы Четская. Это от путепровода Федоровский до кольца улицы Дюсембекова. Есть дороги требующего только локального ремонта, но никак не среднего. Потому что межремонтный срок на средний ремонт дорог составляет 5 лет, то есть в течение 5 лет, как правило, дороги, если приходят в негодность, но не на 100%, а в такую локальную, то мы поддерживаем его в следующем году, как правило, ямочным ремонтом после истечения гарантийного периода", - говорит заведующий сектором автомобильных дорог города Караганды Григорий Ботнарь.

Фото акимат г. Караганды.

Специалисты акимата каждую неделю проводят объезды по улицам и дорогам. Охватить все и сразу невозможно. Для этого специалисты мониторят социальные сети, где есть жалобы.

"Мы в основном знаем где локальные ямы чаще образовываются. Это те места, где чаще ездит общественный транспорт. Потому что в первую очередь страдают дороги, где много автобусов проезжают. В этом году мы проводили ямочный ремонт в двух района: в районе им. Казыбек би и в районе им. Алихана Бокейхана. У нас по Казыбекбийскому району работы завершены, в принципе к подрядчикам претензии нет. Но у нас ситуация в этом году сложилась такая, что мы впервые столкнулись с такой проблемой. Мы провели конкурс. Поставщик, который должен был выполнить там работы, не исполнил договорные обязательства, соответственно, мы его со своей стороны внесли в реестр недобросовестных подрядчиков, но в повторное объявление конкурса у нас затянулась. И даже на сегодняшний день у нас нет поставщика именно по ямочному ремонту в районе им. Алихана Бокейхана", - добавил Григорий Ботнарь.

Народные избранники возмущены качеством проделанной работы. По их мнению, тут большую роль играет технология и опыт подрядных организаций. Ведь если бы делали с совестью, то и не нужны были бы ямочные ремонты как минимум 10 лет.

"Есть фирмы, у которых дороги по 10 лет стоят. Они изучают вопрос, они добавляют, какие то присадки работают над основанием, очень тщательно подходят к делу, убирают все эти пучины, очень тщательно подходит к дорожной одежде, подходят профессионально, а не просто сверху "мажут". И вот этот опыт таких фирм, которые используют новые достижения в дорожном строительстве, надо распространять. И это основная задача Центра качества. Они должны обобщить этот опыт. Ведь есть масса фирм в дорожном строительстве. У многих из них технология не менялась с советских времён. Они асфальт с щебнем перемешивают и катком пару раз пройдутся, и думают, что они дорогу сделали. Строительство дорог – это очень сложный процесс, одна только дорожная одежда – это целая наука", - считает депутат.

Чтобы предотвратить некачественный ремонт дорог, надо контролировать качество материалов на самой начальной стадии, считают в Национальном центре качества дорожных активов по Карагандинской области. И с таким предложением они выходили уже в начале года.

"На сегодняшний день на 2023 год по городу Караганда нами было отобрано 207 проб, из них 27 на сегодняшний день не соответствует нормативной документации. И они в процессе устранения за счёт подрядной организации. Да, я согласен что полностью строить дорогу, отремонтировать его – это очень трудоёмкий и большой процесс. Соответственно, в первую очередь вопрос к качеству. Однако, как у нас происходит? Сначала у нас асфальт постелят, дорогу положат, и потом только лабораторию вызывают. Соответственно, мы этот материал асфальто-бетона керн отбираем, испытываем, и получается, что у нас этот уложенный асфальт уже из некачественного материала. От нас направляется письма в подрядную организацию и заказчику с рекомендациями, чтобы исправить данную ситуацию. А хотелось бы до стадии укладки все это проверять. У нас есть асфальто-бетонные заводы. Соответственно, когда они подбирают состав, некоторые заказчики нас вызывают, мы подбор делаем, смотрим, может на асфальтобетонном заводе сито неправильное или битум не тот и не соответствует нормативным документациям или может асфальт перегорел, так сказать, температура очень высокая была. Если мы, например, на одну партию 600 тонн на заводе будем браковать, соответственно, он не пойдёт на эти улицы. Можно будет там сито подобрать или битум другой подобрать от другого поставщика", - говорит начальник отдела Национального центра качества дорожных активов по Карагандинской области Турар Манас.

Но как стало известно, такие проверки до начала строительства все же делаются.

"У нас, как правило, все дорожные организации перед началом строительного сезона делают подбор смеси, т.е. делают паспорт асфальто-бетонного материала. Надо понимать, что когда мы берем пробы асфальта, это не означает, что он весь не прошёл. Мы приезжаем, берем керн. И из 7 кернов, который мы выбрали, 6 из них прошли на плотность, на водонасыщение, на уплотнение, и один может не пройти. И это не значит, что вся партия асфальта была некачественна. В одном керне, который не прошел, может сыграть технологический фактор. Где-то может не докатали", - говорит Григорий Ботнарь.

О качестве можно судить уже только весной, а оно должно быть хорошим, так как Караганда одной из первых в стране получила ведомственную экспертизу на средний ремонт дорог. Что дает эта ведомственная экспертиза? Она исключает "фирмы-однодневки". Проще говоря, если они заходят на конкурс по госзакупкам по ремонту дорог, они не смогут понижать стоимость услуг выше 5%. Во-вторых, в этом году в Казахстане дали льготный битум. Караганда в этом плане оказалась шустрее, и запаслась необходимым битумом на весь сезон.

Еще одна проблема в том, что финансирование услуг Центра качества от акимата хватает на обхват только 30% ремонтируемых дорог. Остальные 70% дорог остались без надзора. Этот вопрос пока что решается. Но даже из проверенных дорог на 29 участках обнаружились дефекты. Из них в двух участках были отобраны пробы и отправлены в Алматы и Астану. Однако эти независимые лаборатории заключили, что материал полностью соответствует стандартам.

"По остальным 27 участкам у нас были моменты, где у подрядчика на стыках не соответствовала толщина. По другим участкам у нас уже выходят заключения от других лабораторий и тоже завершаем. 24 объекта уже соответствуют нормам по выставленным предписаниям", - объяснил Григорий Ботнарь.

Еще одна проблема в том, что к ремонту дорог надо подпускать только местные подрядные организации, считают депутаты.

"К ремонту дорог, я считаю, нужно относится как к объектам критической инфраструктуры, в которую нельзя допускать кого попало. Вот мы в погоне за поддержкой бизнеса потеряли на самом деле качество. К среднему ремонту приступали организации, у которых нет ни производственной базы на месте, ни местных рабочих. У них ничего нет, у них есть только низкая цена, они приходят сюда и начинают здесь на месте договариваться. Так не пойдёт, они не платят ни налогов в наш бюджет, они рабочие места для наших карагандинцев не создают. Мы назвали пару организаций наших карагандинских, у которых в штате сотрудники, есть свои производственные базы, есть техника, и колоссальный опыт. И они знают, что если дорогу плохо постелить, к ним придут и в глаза посмотрят, и им будет неудобно. И вот опять же я говорю, что в погоне за поддержкой предпринимательства мы приходим к тому, что сотни тысяч карагандинцев будут ездить по плохой дороге только ради того, чтобы одна компания из другого региона смогла заработать. Это фундаментально неправильно. Я считаю, что самые жёсткие требования необходимо применять к технической документации и к нормативам по всем видам ремонта дорог. Потому что дороги – это лицо города", - говорит депутат городского маслихата Александр Бочаров.

Как считают депутаты городского маслихата, нужно обращать внимание не только на центральные дороги, но и на те улицы, которые давно ждут ремонта.

"В Караганде больше 900 км дорог. Из них почти 400 км никогда в жизни не видели асфальта. Нужно в первую очередь обратить внимание на те дороги, которые никогда не асфальтировались. У нас уклон довольно часто идёт на, так называемые, "гостевые маршруты". Это многих горожан напрягает", - отметил депутат маслихата города Караганды Толеген Ашимов.

В этом году в Караганде отремонтировали почти 72 километра дорог. Из них 70% - это частный сектор. Но все еще есть улицы, на которых не было ни асфальта, ни даже щебеночно-гравийного покрытия. Однако в центре качества автомобильных активов объяснили это следующим образом.

"От жилищно-коммунального хозяйства Караганды предложение по ведомственной экспертизе о переводе гравийного щебёночного покрытия на асфальтобетонное покрытие поступало. Они хотели это сделать, все эти проекты у них готовы были. Но так как у нас Карагандинский областной классификатор по содержанию и текущему среднему и капитальному ремонту не предусматривает перевод гравийно-щебеночного покрытия на асфальтобетонный, соответственно, было выдано отрицательное заключение в переводе. Это не вина отдела ЖКХ. Н счет этого мы предложение внесли. Сейчас единый нормативный классификатор уже в КазДорНИИ создан, он на утверждении. После того, как утвердится, он будет един на весь Казахстан".

Еще одно "но". Перед тем, как стелить хотя бы щебень на дороги в окраинах города, нужно сперва привести в порядок коммунальные сети, которые изношены очень сильно. Как утверждают в акимате, ПСД на засыпку щебня у них уже есть.

Также народные избранники предлагают проводить общественные слушания перед началом строительства дорог. Это нужно для того, чтобы люди давали оценку тем или иным дорогам, которую надо ремонтировать в первую очередь.