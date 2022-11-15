К семи годам приговорили руководителя фирмы, не выплатившей налоги в Шымкенте

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В Шымкентском суде вынесли приговор руководителю ТОО за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудниками Департамента АФМ по городу Шымкент завершили рассмотрение и направили в суд уголовное дело в отношении руководителя ТОО по факту уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет на сумму около 250 миллионов тенге. В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде "содержания под стражей".

"Махмуджанов Ш.М., являясь директором ТОО "Zara Shymkent" в период 2018 по 2019 годы с целью уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, экспортировал сжиженный газ в Республику Таджикистан и Исламскую Республику Афганистан без документов подтверждающих законность их происхождения, который приобрёл у неустановленных лиц и при оформлении экспорта предоставлял в таможенные органы недостоверные сведения о происхождении сжиженного газа, в последующем формировал налоговую отчетность, которую в дальнейшем сдавал на основании крипто ключа, зарегистрированного на своё имя, с электронной подписью Махмуджанов Ш.М. в электронном формате, в налоговые органы. Таким образом налогооблагаемый доход, с учётом корректировки, составил 1 232 459 892 тенге. Всего исчислено налога по статье Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора за период c первого января 2018 по 31 декабря 2018 года по ставке 20 процентов в сумме 246 491 978 тенге, - говорится в описании дела.

Приговором суда указанный гражданин был признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 3 месяца.