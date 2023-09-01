Избыточное ценовое регулирование тормозит развитие АПК - Токаев

В ходе ежегодного Послания народу Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал то, что тормозит развитие агропромышленного комплекса в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Важно решить проблему избыточного ценового регулирования, которая серьезно тормозит развитие АПК. Более активную стабилизирующую роль должна играть Продовольственная контрактная корпорация", - заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что при необходимости она будет осуществлять интервенции, тем самым сдерживая рост цен.