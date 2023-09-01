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Избыточное ценовое регулирование тормозит развитие АПК - Токаев

Сегодня, 11:46
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Избыточное ценовое регулирование тормозит развитие АПК - Токаев Сегодня, 11:46
Сегодня, 11:46
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В ходе ежегодного Послания народу Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал то, что тормозит развитие агропромышленного комплекса в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Важно решить проблему избыточного ценового регулирования, которая серьезно тормозит развитие АПК. Более активную стабилизирующую роль должна играть Продовольственная контрактная корпорация", - заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что при необходимости она будет осуществлять интервенции, тем самым сдерживая рост цен.

"Продкорпорация должна содействовать частному рынку в создании полноценной сети производства, хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции", - сказал он.

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