Избыточное ценовое регулирование тормозит развитие АПК - Токаев
Сегодня, 11:46
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Сегодня, 11:46Сегодня, 11:46
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В ходе ежегодного Послания народу Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал то, что тормозит развитие агропромышленного комплекса в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
"Важно решить проблему избыточного ценового регулирования, которая серьезно тормозит развитие АПК. Более активную стабилизирующую роль должна играть Продовольственная контрактная корпорация", - заявил Президент.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что при необходимости она будет осуществлять интервенции, тем самым сдерживая рост цен.
"Продкорпорация должна содействовать частному рынку в создании полноценной сети производства, хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции", - сказал он.
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