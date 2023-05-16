Избиение детей с инвалидностью в социальном центре расследуют в Актобе

Фото: azh.kz

В социальном центре Актобе избивали детей с инвалидностью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Актюбинской области.

"27 апреля в прокуратуру Актобе поступило сообщение, о том что в Центре социального обслуживания №1 работники избивают детей. В связи с чем сотрудниками прокуратуры осуществлен выезд в данное учреждение совместно с представителями органа опеки и попечительства, Управления координации занятости по Актюбинской области, сотрудниками полиции и медицинскими работниками", - говорится в сообщении.

Факт избиения подтвердили записи с камер видеонаблюдения.

По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело и направлено для расследования в управление полиции.