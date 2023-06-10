Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева

Фото: пресс-службы акимата Восточно-Казахстанской области

Премьер-министр РК Алихан Смаилов выразил соболезнования в связи с кончиной государственного и общественного деятеля Бердибека Сапарбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

"Сегодня скончался видный государственный и политический деятель Бердибек Машбекулы Сапарбаев. Из жизни ушёл без преувеличения большой человек, который вписал себя в историю нашей страны. Бердибек Машбекулы был человеком-эпохой, частью современной истории Казахстана", — отметил Алихан Смаилов.

Премьер напомнил, что Бердибек Сапарбаев начал работать в трудные годы 90-х, был акимом пяти регионов, дважды был министром труда и социальной защиты населения, заместителем премьер-министра.

"Человек эрудированный, дальновидный и проницательный, он всегда очень точно понимал путь развития Казахстана. Память о Бердибеке Машбекулы навсегда сохранится в наших сердцах. От имени Правительства Республики Казахстан и от себя лично выражаю соболезнование родным и близким. Для нас всех это большое горе", — подчеркнул премьер.

Напомним, Бердибек Сапарбеков скончался на 71-м году жизни. Соболезнования его родным и близким принёс Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.