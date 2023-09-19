Из-за роста налогов Henkel намерена переехать из Казахстана в Узбекистан

Henkel Central Asia & Caucasus, ранее перебравшаяся из России в Казахстан из-за антироссийских санкций Евросоюза, теперь намеревается перенести производство в Узбекистан. Об этом заявил финансовый директор немецкой компании Стефан Морланг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пост гендиректора Союза нефтесервисных компаний Казахстана Нурлана Жумагулова в Facebook.

"По его словам, основных причин для переезда три. Первая - это изменения в налоговом законодательстве Казахстана, результатом которых стал рост в три раза корпоративного налога. Вторая - нестабильная обстановка в стране. Третья - нехватка квалифицированных кадров в Казахстане. Сроки запланированного переезда Henkel в Узбекистан Стефан Морланг не назвал", - сообщил Жумагулов.

Компания Henkel Central Asia & Caucasus - один из крупнейших производителей бытовой химии на постсоветском пространстве. В список наиболее известной продукции фирмы входят: моющие и чистящие средства Persil, Losk, "Дени", "Ласка", "Пемос", "Пемолюкс" и Vernel, а также клей "Момент".