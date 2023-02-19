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Из-за метели в ЗКО закрыли несколько дорог
В Западно-Казахстанской области из-за с ухудшения погодных условий: метели и плохой видимости закрыты несколько участков загородных трасс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на национального оператора "КазАвтоЖол".
"Движение ограничего для всех видов автотранспорта на трассе "Чапаев-Жалпактал-Казталовка", на 0-213 километре, на участке между сёлами Чапаев и Казталовка. Для грузовых и общественных видов автотранспорта движение ограничено на 189-372 километре автодороги "Атырау-Уральск", от села Чапаев до границы с Атырауской областью", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что по прогнозам "Казгидромета", на большей части территории Казахстана в воскресенье сохранится неустойчивый характер погоды: пройдёт снег с низовой метелью, на юго-западе, юге, юго-востоке осадки в виде дождя и снега с гололёдными явлениями. По республике ожидаются усиление ветра, туман. Во многих регионах страны объявлено штормовое предупреждение.
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