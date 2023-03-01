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Из-за аварии на водохранилице астанчане остались без воды
Жители столицы остались без водоснабжения из-за аварии на водохранилище, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в ГКП "Астана су арнасы", в связи с аварийной ситуацией произошедшей 27 февраля на водоводе Астанинского водохранилища, подающий воду на насосно-фильтровальную станцию, уведомляет о понижении давления на сетях водоснабжения.
Устранить проблему обещали до конца дня 28 февраля 2023 года, однако в обещанный срок не уложились.
Между тем, Астанинское водохранилище обслуживает весь город, но власти не называть количество домов, оставшихся без водоснабжения.
Жители города тем веременем жалуются на перебои с водой, а некоторые и вовсе на ее отсутствие.
"Прошлой ночью отключили воду, никаких педупреждений не было, потом дали обратно. Сегодня вечером снова отключили. До сих пор воды нет. Звоним на 109, сбрасывает, наверное, все звонят им", - рассказала астанчанка Ботагоз Сабирова.
В свою очередь в акимате Астаны рассказали, что для системного решения вопроса с напором воды и обеспечения города питьевой водой осенью 2021 года началось строительство НФС-3. Мощность новой НФС-3 даст свыше 100 тыс кубометров воды в сутки. НФС-3 планируют запустить в мае-июне текущего года.
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