Искусственный дождь будут применять аграрии на севере Казахстана

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Агроформирования Северо-Казахстанской области внедряют современные технологии орошения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Для повышения урожайности ТОО "Дашка Николаевка" в Тайыншинском районе приобрело четыре дождевальные машины итальянского производства. Для подключения провели сеть электропередач, подготовили 5 скважин, приобрели 4 насоса мощностью 100 м3 в час. На данный момент завершены работы по укладке оросительных труб и монтажу оборудования.

С помощью нового чудо-оборудования агроформирование намерено в будущем сезоне орошать овощные культуры.

Четыре дождевальные машины "Valley" приобрело ТОО "Явленское МТС" села Спасовка Есильского района.