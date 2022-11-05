open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



  • Главная
  • Новости
  • Искусственный дождь будут применять аграрии на севере Казахстана
pkzsk.info Сегодня, 00:02
153
Фото: pkzsk.info

Искусственный дождь будут применять аграрии на севере Казахстана

Агроформирования Северо-Казахстанской области внедряют современные технологии орошения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Для повышения урожайности ТОО "Дашка Николаевка" в Тайыншинском  районе  приобрело четыре дождевальные машины итальянского производства. Для подключения провели сеть электропередач, подготовили 5 скважин, приобрели 4 насоса мощностью 100 м3 в час. На данный момент завершены работы по укладке оросительных труб и монтажу оборудования.

С помощью нового чудо-оборудования агроформирование намерено в будущем сезоне орошать овощные культуры.

Четыре дождевальные машины "Valley" приобрело ТОО "Явленское МТС" села Спасовка Есильского района.

"Подготовлены две скважины для заполнения источника полива. Завершены работы по укладке оросительных труб и монтажу оборудования. Произведён полив посева ячменя. Урожайность на участках достигает 50 ц/га", - сообщил на онлайн-туре по инвестиционным проектам в сфере сельского хозяйства первый заместитель акима региона Марат Тасмаганбетов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#СКО #землевладение #вода
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:02
153
Поделитесь:
Наверх