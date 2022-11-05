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Искусственный дождь будут применять аграрии на севере Казахстана
Агроформирования Северо-Казахстанской области внедряют современные технологии орошения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
Для повышения урожайности ТОО "Дашка Николаевка" в Тайыншинском районе приобрело четыре дождевальные машины итальянского производства. Для подключения провели сеть электропередач, подготовили 5 скважин, приобрели 4 насоса мощностью 100 м3 в час. На данный момент завершены работы по укладке оросительных труб и монтажу оборудования.
С помощью нового чудо-оборудования агроформирование намерено в будущем сезоне орошать овощные культуры.
Четыре дождевальные машины "Valley" приобрело ТОО "Явленское МТС" села Спасовка Есильского района.
"Подготовлены две скважины для заполнения источника полива. Завершены работы по укладке оросительных труб и монтажу оборудования. Произведён полив посева ячменя. Урожайность на участках достигает 50 ц/га", - сообщил на онлайн-туре по инвестиционным проектам в сфере сельского хозяйства первый заместитель акима региона Марат Тасмаганбетов.
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