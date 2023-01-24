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Инвестиции в совместные проекты обсудили чиновники РК с представителями международных банков
Премьер-министр РК Алихан Смаилов провёл заседание Координационного совета по сотрудничеству правительства с международными финансовыми организациями, передаёт BaigeNews.kz.
Участники обсудили реализацию проекта по модернизации среднего образования, планы по строительству и реконструкции канализационно-очистных сооружений в Актобе, Караганде, Таразе, Риддере и Конаеве, а также продолжение ряда проектов по реконструкции автомобильных дорог, восстановлению ирригационных систем.
По всем рассмотренным вопросам премьер-министр дал соответствующие поручения.
В мероприятии приняли участие руководители центральных госорганов, представители Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, а также Исламского банка развити
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