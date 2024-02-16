Иностранец пытался незаконно вывезти 90 тыс долларов из Казахстана

Гражданина Грузии задержали в Атырау при попытке вывезти из страны крупную сумму в валюте, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Минфине, 11 февраля у пассажира, следовавшего авиарейсом КС-7993 по направлению "Атырау – Кутаиси", в ручной клади имелось 10 тысяч долларов. Об этом он уведомил сотрудников таможенного поста "Ауежай-Атырау".