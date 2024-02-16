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Иностранец пытался незаконно вывезти 90 тыс долларов из Казахстана

Сегодня, 17:54
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 17:54
Сегодня, 17:54
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

Гражданина Грузии задержали в Атырау при попытке вывезти из страны крупную сумму в валюте, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Минфине, 11 февраля у пассажира, следовавшего авиарейсом КС-7993 по направлению "Атырау – Кутаиси", в ручной клади имелось 10 тысяч долларов. Об этом он уведомил сотрудников таможенного поста "Ауежай-Атырау".

"Однако при проверке багажного отсека в чемодане гражданина Грузии обнаружены сокрытые от таможенного контроля 90 тысяч долларов. В соответствии с указом президента "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан" запрещен вывоз из страны наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов. Выявленные денежные средства актом приёма-передачи помещены на СВХ ТОО "ДХЛ Интернейшнл Казахстан", - сообщили в ведомстве.

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