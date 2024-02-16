Иностранец пытался незаконно вывезти 90 тыс долларов из Казахстана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Гражданина Грузии задержали в Атырау при попытке вывезти из страны крупную сумму в валюте, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в Минфине, 11 февраля у пассажира, следовавшего авиарейсом КС-7993 по направлению "Атырау – Кутаиси", в ручной клади имелось 10 тысяч долларов. Об этом он уведомил сотрудников таможенного поста "Ауежай-Атырау".
"Однако при проверке багажного отсека в чемодане гражданина Грузии обнаружены сокрытые от таможенного контроля 90 тысяч долларов. В соответствии с указом президента "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан" запрещен вывоз из страны наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов. Выявленные денежные средства актом приёма-передачи помещены на СВХ ТОО "ДХЛ Интернейшнл Казахстан", - сообщили в ведомстве.
Самое читаемое
- ТЭЦ за 1 млрд долларов: как россияне будут строить самый дорогой энергообъект Семея
- "Этим врачам всё равно": интервью с операционной медсестрой о стереотипах пациентов и ценности жизни
- Алматинцы снова ощутили землетрясение
- Судно с пассажирами затонуло в Каспийском море
- Взрыв газа произошел в одном из магазинов Темиртау