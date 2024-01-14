Хоккейный "Номад" стал победителем Континентального Кубка 2024

По итогам второго игрового дня финального турнира Континентального Кубка определился его победитель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ligasy.kz.

"Номад", обыгравший в основное время "Кардифф" (5:2) и "Хернинг Блю Фокс" (7:2), заработал перед заключительным туром шесть баллов. В вечернем матче вчерашнего игрового дня "Катовице" уступил "дьяволам" из Уэльса (2:3), и теперь даже в случае победы над "Номадом" поляки не смогут догнать казахстанцев по очкам. "Кардифф" же теоретически ещё может сравняться с "кочевниками" по набранным баллам, однако при таком раскладе за астанчан сыграет преимущество после победы в очной встрече.

Таким образом, "Номад" досрочно стал победителем Континентального Кубка. Стоит отметить, что казахстанская команда добилась этого результата во второй раз в истории. В 2019 году первое место в финале КК занял кокшетауский "Арлан".

По итогам двух дней лучшим бомбардиром финала в Уэльсе является Станислав Александров, на счету которого два гола и результативная передача. Никита Бояркин с коэффициентом надёжности 2 и 92,59% отражённых бросков входит в топ-2 вратаря турнира.