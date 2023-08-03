Хоккеист сборной США будет играть за астанинский "Барыс"
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Райли Барбер пополнил состав астанинского "Барыса". Одностороннее соглашение с нападающим рассчитано на сезон - до 30 апреля 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба.
"Всю свою карьеру Барбер, задрафтованный в 2012 году "Вашингтоном", провёл в Северной Америке. Ранее Райли входил в состав юниорской и молодёжной сборной США. В 2022 году спортсмен дебютировал в национальной сборной на чемпионате мира в элитном дивизионе. В целом в его статистике числятся 16 матчей в НХЛ и более 430 игр в АХЛ", - сказано в сообщении.
Минувший сезон Барбер провёл в фарм-клубе "Далласа" "Техасе". За 69 встреч в регулярном чемпионате АХЛ он заработал 64 (32+32) балла, что стало лучшим результатом в команде. В плей-офф Райли добавил в свой актив 5 (2+3) очков за восемь игр.
Райли Барбер 29 лет. Его рост 183 сантиметра, вес - 90 килограммов. Хват клюшки: правый
Самое читаемое
- Сабина Алтынбекова показала мужчину, к ногам которого она готова бросить весь мир 20.11.2020 201583
- Где и когда смотреть бой Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гейджи 22.10.2020 122432
- Страсти по пенсионной реформе, первая нефть Кашагана, рождение "Атамекена". Контрасты 2013 года. Часть 1-я 01.11.2021 113886
- Головкин показал видео изнуряющей тренировки перед боем за титул чемпиона мира 12.07.2020 110635
- Декрет Сапиева, текучка кадров, личные интересы. Причины провала Казахстана на Играх в Токио 14.08.2021 107786