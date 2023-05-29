Готов ли Казахстан к серьезным природным и техногенным катаклизмам?

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Сели, пожары, наводнения, а также техногенные аварии, произошедшие в Казахстане за последние несколько лет показали, что в системе ликвидации чрезвычайных ситуаций страны имеется целый ряд нерешенных проблем. Порой органы не успевают оперативно реагировать на все случаи ЧС, к тому же хромает профилактика тех же пожаров и аварий.

Недавние землетрясения в Турции заставили жителей сейсмоопасных регионов Казахстана, особенно Алматы, задуматься о том, насколько экстренные службы готовы к ликвидации подобного рода явлений, и защищены ли они от таких катаклизмов. Корреспондент BaigeNews.kz разбирался в проблеме.

Разрушительное землетрясение рано или поздно может произойти, это признают даже самые заядлые скептики. Однако, никто не хочет думать о плохом. В итоге такая беспечность может привести к трагедии, и пример Турции в этом плане очень показателен.

Президент Ассоциации поддержки и развития фармацевтической промышленности Казахстана Елена Ли оказалась в Турции аккурат в те дни, когда произошло разрушительное землетрясение.

"Мы с командой приехали в Газиантеп на встречу с инвестором, и в дни нашего пребывания произошло землетрясение, мы прочувствовали его на себе. Дома рядом с нашим отелем оказались разрушены, но отель уцелел. Сейчас есть много вопросов по качеству строительства, но отмечу работу их экстренных служб - тут же приехали пожарные, дали одежду, так многие были босиком, а на улице шел дождь со снегом, было холодно", - сказала Елена Ли.

По ее словам, она и ее коллеги были готовы к землетрясению, так как на ее предприятии внедрена обучающая система по тренировке действий на время землетрясений.

"Мы, как положено, вышли на улицу с паспортами, с обувью, обернувшись в одеяла, несмотря на то, что было 4 часа утра", - сказала Елена Ли.

Действительно, в сейсмоопасных регионах, например, в Алматы, акимат совместно в ДЧС проводит сейсмотренировки, обучает и информирует население. Но в реальности сложно сказать насколько готовы алматинцы к серьезному землетрясению.

"Исходя из своего опыта работы в зонах ЧС, мы вынуждены констатировать, что большинство наших граждан не готовы к большим природным и техногенным катаклизмам. Нам необходимо готовить морально и психологически тысячи волонтерских групп по всей республике. К тому же, нужно признать, что у МЧС хромают коммуникации. Например, министру по ЧС мы озвучивали вопрос о том, как идет сейсмоусиление в Алматы. Нам рассказали, что в активной фазе идет плановая работа, но они не доносят до людей, каким образом ведется мониторинг", - говорит депутат Мажилиса Константин Авершин.

Мой дом — моя крепость?

Выдержат ли новые дома сильные подземные толчки неизвестно. В 2014 году в рамках программы Doing business законодательно были исключены барьеры для бизнеса, все проверки были отменены, в том числе в строительстве. Поэтому сейчас технадзор за стройками осуществляют частные компании. То есть, государственный архитектурный контроль, органы ЧС исключены из процесса приемки и проверки объектов на период строительства, надзор находится в конкурентной среде.

Гендиректор одной из компаний, занимающихся технадзором, Каримжан Бикбаев рассказал, что сегодня на рынке появилось много организаций технадзора, которые берут слишком много проектов и просто не успевают тщательно проверять все объекты.

"Лицо, отвечающее за обязательное соблюдение требований — представитель технадзора, тоже человек и он не обладает сверхспособностью, тем более, что за одним экспертом может быть закреплено несколько проектов. При этом если контроль вернуть госорганам, это не решит проблемы. В своей практике мы внедрили разделение ответственности. У нас семь экспертов на один проект, а не наоборот, все эксперты с аттестатом, это позволяет вести технадзор тщательно и исключает ошибки. Также необходима нулевая терпимость к коррупции, у нас, в случае подозрений, эксперт технадзора проходит полиграф. То есть, если прописать разделение ответственности, то можно усилить контроль за стройками без прямого вмешательства государства. Также сфере строительства не хватает прозрачности в информации, поэтому нужна оцифровка проектов", - сказал Каримжан Бикбаев.

По словам эксперта, у строительных компаний есть несколько проблем, влияющих на качество строительства. Одна из них - низкая квалификация подрядных бригад и инженеров. Кроме того, скорость возведения объектов с каждым годом увеличивается. Нередки случаи, когда в угоду темпу, нарушается технологическая последовательность работ. У проверяющих также вызывает опасение то, что некоторые стройкомпании могут игнорировать требования к прочности бетонных конструкций.

Спасение — дело рук самих граждан?

Немалую помощь во время чрезвычайных ситуаций оказывает бизнес и волонтеры. Депутат мажилиса Константин Авершин, в качестве примера приводит свой личный опыт в ликвидации ЧС, в частности пожара в Костанайской области в прошлом году.

"Мы видели во время селя в Алматы в 2015 году, когда на протяжении трех суток все держалось за счет волонтеров, не было согласованности, питание военных и солдат не обеспечили и их кормили волонтеры. Был Арысь, Кантар, около 14 больших ЧС за последнее десятилетие. Во время костанайского пожара (а я лично принимал участие в работе волонтеров) пожарные тушили тряпочками огонь. И мы, волонтеры, принимали участие в этом тушении. Но на это были свои причины, и травля пожарных недопустима. Необходимо оснащение, необходимо повышать зарплаты пожарным и медикам существенно, мы эти проблемы озвучили президенту, и он понимает необходимость незамедлительных мер", - отметил депутат.

Исправить ситуацию

Безопасность во время ЧС касается всех и каждого, и свой вклад в ее обеспечение делают не только госорганы, но и бизнес, и неправительственные организации.

"С акиматом Алматы мы договорились создать комиссии, которые разработают списки модультерапии, укладки на 50, 100 и 200 человек, рассчитанные на 3 дня, пока прибудут бригады из других городов. В итоге мы полностью все разработали и передали. Также совместно с МЧС проводили большие учения для населения. НПО могут это делать, и госорганы, в принципе, открыты и готовы совместно работать, ведь это общее дело", - говорит Айжан Садыкова.

Депутаты со своей стороны намерены исправить ситуацию и повысить готовность жителей и госорганов Казахстана к возможным чрезвычайным ситуациям. Например, депутаты Сената от Алматы сообщили, что сейчас полным ходом идет подготовка поправок в законодательные акты, касающиеся ЧС. Этим занимается депутатская группа комитета по международным отношениям, безопасности и обороне. Поправками будут ликвидированы имеющиеся пробелы, которые касаются гражданской обороны, безопасности и статуса спасателей.

"Наши спасатели сейчас не обладают каким-либо особым статусом, его нужно уравнять с военными. Когда в Турции было землетрясение и наши спасатели поехали для помощи в ликвидации последствий, они выполняли функцию и врачей, и слесарей, и поисковиков. То есть, у них многогранная деятельность. Поэтому это нужно приводить в порядок в законодательстве", - сказала одна из инициаторов законопроекта, депутат Сената Жанна Асанова.

Ожидается, что поправки затронут ряд кодексов и закон о гражданской защите, по планам, готовый законопроект может попасть на обсуждение в рабочие группы Мажилиса с участием общественности уже осенью этого года.

"Мы сейчас формируем свое видение. Например, мы предлагаем усилить функции государства в области технадзора, противопожарного контроля, нам нужно все это обсуждать сейчас и с госорганами, и с бизнесом. Также полагаем, что необходимо ввести в школьные программы уроки по гражданской обороне. Да, есть курсы, тренировки, но нет уроков по ГО. Помню, в детстве мы в школе на носилках носили, перевязывали, бегали, было интересно, но зато знали на зубок, что делать в случае ЧС, как оказать первую помощь", - сказала Жанна Асанова.

Депутат Сената Нурия Ниязова также полагает, что можно пойти дальше и акцентировать внимание на навыках гражданской обороны и в дошкольном образовании, а не только в школе и вузе.

"Обучение по безопасности, как себя вести в случае ЧС, можно было бы вводить в игровой форме в детских садах. Мы будем это инициировать, рассматривать на профессиональном уровне", - сказала Ниязова.

В рамках подготовки этого законопроекта депутаты готовы принять и другие предложения по усилению норм, затрагивающих безопасность во время чрезвычайных ситуаций.

Что касается рисков землетрясения, то жителям Алматы можно также рассчитывать на новый Генплан развития города до 2040 года, который недавно утвердили в правительстве. Согласно документу, в целях безопасности запрещается строительство новых зданий выше 6 этажей в зонах, где возможны толчки силой 10 баллов. Также обновят карту рисков, расширят магистрали, также продолжится сейсмоусиление имеющихся зданий.