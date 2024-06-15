В Астане солдат Национальной гвардии спас подростка
Сегодня, 22:43
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Сегодня, 22:43Сегодня, 22:43
54Фото: скриншот с видео
Солдат Национальной гвардии спас подростка в столице. Молодой человек на спор решил переплыть реку, но в результате не смог самостоятельно выбраться из воды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Солдат воинской части 5573 Национальной гвардии Алишер Махмет в это время патрулировал местность. Оценив ситуацию, рядовой бросился в воду и спас подростка 2008 года рождения.
"Эта ситуация могла закончиться трагедией, однако благодаря оперативным действиям солдата была спасена ещё одна жизнь. Соблюдайте правила безопасности на воде! Берегите себя и своих близких!", — рекомендуют в МЧС.
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