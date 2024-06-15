В Астане солдат Национальной гвардии спас подростка

Солдат Национальной гвардии спас подростка в столице. Молодой человек на спор решил переплыть реку, но в результате не смог самостоятельно выбраться из воды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Солдат воинской части 5573 Национальной гвардии Алишер Махмет в это время патрулировал местность. Оценив ситуацию, рядовой бросился в воду и спас подростка 2008 года рождения.