Государству вернули 11 тысяч га земель в Жетысуской области

Фото: Baigenews.kz/Артём Чурсинов

Одиннадцать тысяч гектаров, отведенных под инвестпроекты в Панфиловском районе области Жетысу, вернули в государственный земельный запас, передает Baigenews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Девять из 40 проектов не реализованы вообще - выявили прокуроры. Государству возвращено больше 70 тысяч гектаров пастбищных угодий.

Ранее жители села Шолакай не раз поднимали вопрос нехватки земель для выпаса скота. Они два года бились за то, чтобы их сельскому округу вернули 1200 гектаров пастбищ. Земли были отведены под сомнительный инвестпроект.

"Что возмущает, куда ни погонишь скот, сразу хозяин объявляется. Я наемный пастух, пасу скот местного населения. Эти два года вообще не знали, куда его выгонять, трудно было. А ведь на этих пастбищах ещё наши деды скот пасли", - говорит местный житель Болатбек Калиев.

Обращение жителей села к местным чиновникам не дало результатов. Вмешалась прокуратура.

Сотрудники ведомства промониторили все 40 инвестпроектов, под которые были выделены земли Панфиловского района. В итоге оказалось, что одинадцать тысяч гектаров так и остались неосвоенными.

"К примеру, у нас одна из фирм порядка восьми тысяч гектаров взяла на реализацию инвестпроекта, но своевременно не реализовала, и принятыми мерами они были возвращены в земельный запас района", - говорит прокурор Панфиловского района Бауржан Тойбаев.

Теперь эти земли официально признаны неинвестиционными и числятся на балансе государственного земельного запаса.

По словам руководителя отдела сельского хозяйства и земельных отношений Жумагазы Наймантаева, во всех 14 сельских округах была острая проблема нехватки пастбищ.

"Земли по нереализованным инвестпроектам были возвращены в госрезерв. Кроме того, у нас есть еще одна категория – неиспользованные земли. В общем объеме всё это составило больше 70 тысяч гектаров".

По словам представителей местного акимата, на оформление освободившихся площадей вокруг всех 14 сельских округов Панфиловского района выделено 72 миллиона тенге. Чиновники заверили, что уже через месяц на них будут готовы государственные акты, и сельчане смогут законно использовать их под пастбища.