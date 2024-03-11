Город поплыл: как жители Семея переживают первые паводки

За четыре дня Семей превратился в город на воде. Резкое потепление активизировало таяние снега, и, соответственно, коммунальные службы. Сейчас на улицах областного центра каждый день работает около 100 человек и столько же единиц техники. Почти 75 тысяч кубометров снега вывезено на загородный полигон, откачано свыше 4 тысяч кубометров талых вод. Как семейчане переживают весеннюю распутицу, и можно ли выиграть безуспешную борьбу со снегом, в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Ровно месяц, начиная с середины февраля, погода испытывает семейчан на прочность во всех смыслах. Сначала город сковал беспощадный гололёд. Затем в бесснежный Семей пришли запоздавшие метели, в результате чего за три дня выпала месячная норма осадков. А третьим испытанием стали 40-граусные морозы, которые отступили только на 8-й день. Зима решила уйти "по-английски", хлопнув дверью.

После недельной мягкой зимы, накануне международного женского дня, в город пришла долгожданная весна. "И, как всегда, неожиданно для коммунальных служб", - шутят семейчане. В результате город поплыл. Естественный природный процесс из года в год парализует движение на дорогах. Центральные улицы скованы автомобильными пробками. А людям впору вставать на ходули, чтобы безопасно перейти улицы.

Частный сектор, периферийные и центральные улицы стало заливать в послепраздничные выходные.

Наталья Борисевич родом из района Сроства. Улица Городская, на которой она проживает, каждый год страдает от талых вод. Её соседи – в основном пожилые люди. Каждую весну они ждут участия городской власти в борьбе с паводками. Но добиться вывоза снега - работа не одного дня, говорит наша собеседница.

"Через бой мы добиваемся, чтобы у нас расчищали и вывозили снег. Да уже за столько лет одно и то же. Каждый год с войной. Как только снег выпадет, мы начинаем напоминать о себе. Но за зиму после обильного снегопада только один раз проехала машина и почистила улицу", - рассказывает Наталья.

Если приехали долгожданные погрузчик и большегруз - это ещё полдела, говорит семейчанка. Ещё нужно проследить, проконтролировать, чтобы работа была сделана на совесть.

"Если ты стоишь и наблюдаешь, они чистят. Если нет, то проедут как попало. Мы каждый год обращаемся в отдел транспорта и просим, чтобы на нашем участке сделали дорогу. Асфальт положили на другом конце улицы, до нас так и не дошли. Видимо, за ремонтом дороги тоже будем следить, иначе мы пострадаем ещё больше. Например, во время ремонта не проводится основательное выравнивание слоя. Гравий и асфальт порой сыплют на имеющуюся грунтовую дорогу, уровень поднимается, а дома остаются внизу. Соответственно, талые воды заливают ограды", - рассказал о плюсах и минусах городского благоустройства Наталья Борисевич.

По информации городского отдела ЖКХ, спецтехника работает круглосуточно. Около 65 единиц выезжают в светлое время суток и больше 30-ти - ночью. Уборка снега в частном секторе осуществляется в первую очередь в районах, подверженных затоплению: это посёлки Кирпичный, Казкрай, Сроства, Затон, Дальная, Таткрай и Восточный.

"Регулярно мониторим частый сектор и улицы города. За всю зиму до середины февраля выпало очень мало снега, сугробов не было. А затем за пару суток зима своё наверстала. Очистку улиц от снега мы начали с 20 февраля с паводко-опасных районов. Казкрай и Сроства мы отработали на 70%. Большая работа проведена в районе улиц Аэропортовская, Аягузская, 8-й километр. Сегодня бригада зашла на левый берег в район Нахаловки. Это опасные участки. Сейчас планируем перенаправить бригады в район Восточного. Ежедневно днём десятки единиц спецтехники работают в частном секторе, так как линии электропередач расположены низко, и ковши могут не увидеть их. А ночью вывозим центральные улицы", - пояснил и.о. руководителя отдела транспорта и автомобильных дорог г. Семей Адилбек Увасилов.

Лужи в некоторых районах Семея достигают размеров прудов. Автомобилисты проезжают через "природные водоёмы" с угрозой для ходовой части, ведь вместе со снегом местами тает и асфальт. Те, кому повезло меньше, сушат салоны и двигатели, лужи просачиваются даже туда. Таксисты решили, что риск должен быть оправданным, и дружно подняли цены на частный извоз. В результате стоимость одной поездки поднялась минимум в полтора раза.

Пешеходы страдают не меньше. На обочинах дорог горы снега. Эти черные "айсберги" тают и заливают дороги и дорожки, перекрывая путь пешим семейчанам.

"Вчера было +6. Сегодня + 5. Активное таяние продолжается четыре дня. Вчера поступило несколько заявок на откачку талых вод, мы отработали. По улице Красина мы перенаправили русло талых вод в арыки. Работы по откачке проходят в таком алгоритме каждый год. Но в этом году ещё не так много снега. В былые годы было больше. С начала года с улиц Семея вывезено 73 тыс. кубометров снега. Ежедневно на содержание улиц выходит около ста человек. Плюс техника: примерно 65 единиц работают днём и 35 – ночью. За сутки получается около 100 машин. В настоящее время задействовано 15 единиц вакуумно-санитарных машин, 8 единиц передвижных мотопомп и 6 единиц автомобилей с цистернами", - пояснил Адилбек Увасилов.

Согласно правилам благоустройства территории городов и населённых пунктов, владельцы частного бизнеса обязаны своими силами убирать накопившийся за зиму снег с прилегающей территории. Многочисленные частные строения предприниматели построили с захватом государственной земли. Но снег вывозят единицы. Большинство складируют осадки вдоль крыльца, стен, на газонах, вокруг деревьев и кустарников, доверяя природе и погоде сделать остальное.

"У каждой частной организации есть своя прилегающая территория. Некоторые бизнесмены звонят и спрашивают, куда вывозить снег. Мы указываем место полигона. Есть такие, но их очень мало. Полиция отрабатывает такие случаи и выписывает предупреждение", - пояснил алгоритм работы с предпринимателями Увасилов.

Судя по снежным нагромождениям вдоль бизнес-рядов, дальше предупреждения дело не идёт. Воз и ныне там!

"Хочется, чтобы каждый семейчанин следил за родным городом, убирал прилегающую территорию. Это положено по закону. Ответственность несут все. Но по факту с началом таяния снега все приходят в акимат и просят быстро решить проблему. Нужно делать всё сообща", - призвал внимательно относиться к своей Родине Адилбек Увасилов.

В городской акимат поступают заявки на доставку мешкотары с инертным материалом – золой. Так жители частного сектора баррикадируют свои дворы от наплыва стихии.

"Заявки на инертный материал поступают в приёмную. Специалисты выезжают, обследуют опасные участки. Затем мы поручаем подрядной организации отработать и подсыпать нужные участки, чтобы увести талую воду в сторону. Эта помощь предоставляется для населения бесплатно в рамках договоров и содержания улиц", - заключил представитель коммунального отдела Адилбек Увасилов.

Отсутствие дренажно-ливневой канализации – одна из главных причин, по которой город из года в год топит талыми водами. Без "ливнёвки" улицы превращаются в озёра. Ситуацию усугубляют высокие бордюры, в которых вода бьётся, словно о прибой.

По данным ДЧС области Абай на сегодняшний день произошло подтопление 4-х дворовых территорий и 5 улиц города. Дополнительно для расчистки арычной системы по улице Садовая привлечены силы и средства В/Ч 68303 МЧС.

Неудобное для семейчан природное явление продолжится ещё минимум 10 дней, до праздника Наурыз. По прогнозу в Абайской области в ближайшие дни ожидается плюсовая погода с осадками. А пока в городе царит весенняя распутица, семейчане меряются уличными водоёмами в режиме онлайн. Городские паблики буквально "затопили" фото и видео луж. Лидирует частный сектор.

Фото Альбина Халел.