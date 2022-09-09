Гнёт железо, забивает гвозди руками. Казахстанский силач покоряет соцсети

Фото: из личного архива Сергея Цырульникова

Имя этого спортсмена известно далеко за пределами Казахстана. Он один из сильнейших людей в мире, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса. Видео с его номерами набирают миллионы просмотров в соцсетях, и он всегда подчеркивает, что хочет развивать в Казахстане силовое искусство.

Корреспондент BaigeNews.kz побеседовала с Сергеем Цырульниковым о спортивной карьере, популярности и планах.

Сергей Цырульников на протяжении десяти лет занимается изометрией. В своих номерах он гнёт подковы, забивает гвозди голыми руками, может протащить на себе локомотив с вагоном и удерживать самолеты.

Спортмен активно ведет соцсети. В Instagram у него 183 тысячи подписчиков, а в Tik Tok – 3,7 миллиона.

Его видео комментируют знаменитости. Среди них - звезда мирового бокса Флойд Мейвезер-младший, актер Лу Ферриньо и даже певица Рианна.

Один из последних роликов Сергея, набравший более 21 миллиона просмотров, в котором он необычным способом открывает банку с газированным напитком. Известный блогер Хаби Лейм выложил ответное видео на "вызов" казахстанца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khaby Lame (@khaby00)

По словам Сергея, для него важно популяризировать Казахстан, поэтому в каждом видео спортсмен подчеркивает, из какой он страны.

"Через соцсети можно проделать большую работу для популяризации нашей культуры, страны. Многие мои подписчики из-за рубежа не знают о Казахстане. Но посмотрев мои видео, у них появляется интерес. Некоторые даже приезжают в Казахстан. Нужно использовать новые методы, подстраиваться под интересы молодежи, завлекать, показывать яркие примеры, тогда будет результат", - говорит Сергей.

Спортсмен также популяризирует изучение казахского языка, учит его с преподавателем.

В рамках проекта "100 аулов" Сергей объездил больше 70 сёл для развития силового искусства, проводил мастер-классы, рассказывал об истории и батырах.

"Я чувствовал большую отдачу от детей. Это много стоит. Надеюсь, что кого-то из ребят я вдохновляю своим примером, силой".

Один из последних проектов, в которых принял участие Сергей в качестве гостя, республиканский спортивный фестиваль по подтягиванию на перекладине Tartyl Fest. Он прошёл во всех регионах страны, последний этап состоялся в Нур-Султане.

"Впервые такой фестиваль прошёл в стране. Идея хорошая. У меня остались положительные впечатления. Сколько было разных участников! Это не может не радовать. Я бы добавил секции танцев, бокса, армлеслинга, чтобы больше людей заинтересовались", - рассказывает спортсмен.

В ближайших планах Сергея создание новых спортивных проектов. Казахстанец также хочет открыть собственный канал на YouTube, объездить около 30 аулов и уделять больше внимания благотворительности.

"30 процентов своего заработка я отдаю на благотворительность. Помогаю нуждающимся, ребятам из детдомов. Мне бы хотелось, чтобы моя деятельность приносила пользу обществу. Даже если ты сделал одно хорошее дело, ты становишься духовно богатым".

Фото: из личного архива Сергея Цырульникова