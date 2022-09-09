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Гнёт железо, забивает гвозди руками. Казахстанский силач покоряет соцсети
Имя этого спортсмена известно далеко за пределами Казахстана. Он один из сильнейших людей в мире, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса. Видео с его номерами набирают миллионы просмотров в соцсетях, и он всегда подчеркивает, что хочет развивать в Казахстане силовое искусство.
Корреспондент BaigeNews.kz побеседовала с Сергеем Цырульниковым о спортивной карьере, популярности и планах.
Сергей Цырульников на протяжении десяти лет занимается изометрией. В своих номерах он гнёт подковы, забивает гвозди голыми руками, может протащить на себе локомотив с вагоном и удерживать самолеты.
Спортмен активно ведет соцсети. В Instagram у него 183 тысячи подписчиков, а в Tik Tok – 3,7 миллиона.
Его видео комментируют знаменитости. Среди них - звезда мирового бокса Флойд Мейвезер-младший, актер Лу Ферриньо и даже певица Рианна.
Один из последних роликов Сергея, набравший более 21 миллиона просмотров, в котором он необычным способом открывает банку с газированным напитком. Известный блогер Хаби Лейм выложил ответное видео на "вызов" казахстанца.
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По словам Сергея, для него важно популяризировать Казахстан, поэтому в каждом видео спортсмен подчеркивает, из какой он страны.
"Через соцсети можно проделать большую работу для популяризации нашей культуры, страны. Многие мои подписчики из-за рубежа не знают о Казахстане. Но посмотрев мои видео, у них появляется интерес. Некоторые даже приезжают в Казахстан. Нужно использовать новые методы, подстраиваться под интересы молодежи, завлекать, показывать яркие примеры, тогда будет результат", - говорит Сергей.
Спортсмен также популяризирует изучение казахского языка, учит его с преподавателем.
В рамках проекта "100 аулов" Сергей объездил больше 70 сёл для развития силового искусства, проводил мастер-классы, рассказывал об истории и батырах.
"Я чувствовал большую отдачу от детей. Это много стоит. Надеюсь, что кого-то из ребят я вдохновляю своим примером, силой".
Один из последних проектов, в которых принял участие Сергей в качестве гостя, республиканский спортивный фестиваль по подтягиванию на перекладине Tartyl Fest. Он прошёл во всех регионах страны, последний этап состоялся в Нур-Султане.
"Впервые такой фестиваль прошёл в стране. Идея хорошая. У меня остались положительные впечатления. Сколько было разных участников! Это не может не радовать. Я бы добавил секции танцев, бокса, армлеслинга, чтобы больше людей заинтересовались", - рассказывает спортсмен.
В ближайших планах Сергея создание новых спортивных проектов. Казахстанец также хочет открыть собственный канал на YouTube, объездить около 30 аулов и уделять больше внимания благотворительности.
"30 процентов своего заработка я отдаю на благотворительность. Помогаю нуждающимся, ребятам из детдомов. Мне бы хотелось, чтобы моя деятельность приносила пользу обществу. Даже если ты сделал одно хорошее дело, ты становишься духовно богатым".
Фото: из личного архива Сергея Цырульникова
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