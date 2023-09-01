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Глубокая переработка мяса, молока и зерна: Токаев определил приоритетные направления для АПК
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Глубокая переработка мяса, молока и зерна: Токаев определил приоритетные направления для АПК

Сегодня, 11:36
АВТОР
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Глубокая переработка мяса, молока и зерна: Токаев определил приоритетные направления для АПК Сегодня, 11:36
Сегодня, 11:36
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В ходе ежегодного Послания народу Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил приоритетные направления в сельском хозяйстве, передаёт BaigeNews.kz.

"В приоритете должны быть перспективные для нас направления: глубокая переработка мяса, молока и зерна, развитие промышленного тепличного хозяйства", - заявил Глава государства.

Он отметил, что при этом нельзя забывать и о потенциале отечественных агропредприятий. Здесь показателен пример Северо-Казахстанской области, где возводятся более 100 крупных молочно-товарных ферм.

"Профессионализм аграриев и наличие кормовой базы в сочетании с применением выверенных инструментов государственной поддержки дают неплохие результаты. Следует распространить этот опыт на строительство птицефабрик, овощехранилищ и предприятий мясного животноводства", - сказал Президент.

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