Глубокая переработка мяса, молока и зерна: Токаев определил приоритетные направления для АПК
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В ходе ежегодного Послания народу Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил приоритетные направления в сельском хозяйстве, передаёт BaigeNews.kz.
"В приоритете должны быть перспективные для нас направления: глубокая переработка мяса, молока и зерна, развитие промышленного тепличного хозяйства", - заявил Глава государства.
Он отметил, что при этом нельзя забывать и о потенциале отечественных агропредприятий. Здесь показателен пример Северо-Казахстанской области, где возводятся более 100 крупных молочно-товарных ферм.
"Профессионализм аграриев и наличие кормовой базы в сочетании с применением выверенных инструментов государственной поддержки дают неплохие результаты. Следует распространить этот опыт на строительство птицефабрик, овощехранилищ и предприятий мясного животноводства", - сказал Президент.
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