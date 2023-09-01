Глубокая переработка мяса, молока и зерна: Токаев определил приоритетные направления для АПК

В ходе ежегодного Послания народу Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил приоритетные направления в сельском хозяйстве, передаёт BaigeNews.kz.

"В приоритете должны быть перспективные для нас направления: глубокая переработка мяса, молока и зерна, развитие промышленного тепличного хозяйства", - заявил Глава государства.

Он отметил, что при этом нельзя забывать и о потенциале отечественных агропредприятий. Здесь показателен пример Северо-Казахстанской области, где возводятся более 100 крупных молочно-товарных ферм.