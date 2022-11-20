Главы центризбиркомов Азербайджана и Кыргызстана: казахстанцы с большой уверенностью идут на выборы

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Своим мнением о прозрачности внеочередных президентских выборов в Казахстане поделились международные наблюдатели, главы центризбиркомов Кыргызстана и Азербайджана, передаёт BaigeNews.kz.

О том, каким должен быть "идеальный" избирательный процесс высказался председатель ЦИК Азербайджана Мазаир Панахов в Центре содействия международным наблюдателям во внеочередных выборах президента РК.

"Выборы во всех участках, где мы проводили наблюдение, проходили нормально. Но поскольку мы являемся специалистами в области организации выборов, я не могу не остановиться на некоторых основных моментах, необходимо чтобы выборы прошли на нормальном уровне. Прежде всего, это условия для членов комиссии — участки должны быть оснащены всеми необходимыми атрибутами, чтобы избиратель мог свободно явиться туда и пройти процедуру — всё проходило на подобающем уровне. Помещения для участков были подобраны так, чтобы это все соблюдалось, достаточное количество кабин, чтобы не было очередей", — отметил спикер.

Мазаир Панахов подчеркнул, что достигнута самая главная цель — люди с большой уверенностью шли на выборы.

"Казахстанский народ ощущает себя на другой стадии — он перешёл на тот уровень, когда очень спокойно за судьбу страны, когда понимаешь что она находится в твоих руках, какое решение примет народ, так и будет. С большим удовольствием хочу отметить тот факт, что было из кого выбирать — шесть кандидатов. Хочу подчеркнуть, что двое из них — представительницы прекрасного пола. Это тоже о многом говорит. Это один из атрибутов демократических выборов", — считает председатель ЦИК Азербайджана.

Председатель ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова рассказала о своих наблюдениях в день выборов.

"Мы сегодня посещали ряд участков и обменивались данными с нашими наблюдателями от Кыргызстана, которые участвую в выборах в Алматы, Шымкенте, в Туркестанской области. Как вы знаете, регион лидирует по явке избирателей. И наши наблюдатели отмечают очень большую активность граждан — люди в хорошем настроении приходят на участки, некоторые семьями. Наши наблюдатели из Туркестанской области отмечают, что очень хорошую организацию, созданы хорошие условия для участия граждан в голосовании. Доступность участков тоже очень важный момент — здесь также принято очень много мер. Я думаю, что и в правовом плане, и в практическом плане Казахстан обеспечил условия для соответствия организованного выборного процесса всем обязательствам и международным стандартам", — отметила Нуржан Шайлдабекова.

Она подчеркнула, что в день выборов она не увидела грубых нарушений законодательства, вмешательства какого-либо в деятельность комиссии или процесс голосования на участках.

"Мы отмечаем, что выборы проходят в спокойной стабильной обстановке, выборы проходят открыто, гласно. Мы надеемся, что они завершаться достоверным подсчетом итогов голосования и народ выберет достойного кандидата и даст мандат доверия главе государства, — сказала председатель центризбиркома Кыргызстана.

20 ноября в Казахстане проходят внеочередные президентские выборы. По республике работают 8150 избирательных участков.

Сегодня за прозрачностью и честностью выборов следит 641 международный наблюдатель, среди них 532 — от 10 международных организаций, 109 — из 35 стран, а также представители СМИ из 38 государств мира.

В бюллетенях — имена шестерых кандидатов, зарегистрированных ЦИК РК: Каракат Абден — от Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников"; Нурлан Ауесбаев — от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП), Жигули Дайрабаев — от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл"; Мейрам Кажыкен – от республиканского объединения профсоюзов "Аманат"; Касым-Жомарт Токаев — от партий "Аманат", "Ак жол" и Народной партии Казахстана; Cалтанат Турсынбекова - Республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол" ("Казахские матери – дорога к традициям"). Кроме того, у избирателя есть возможность поставить галочку в графе "против всех".