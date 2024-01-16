Глава МВД рассказал, как казахстанцы могут к нему обратиться

Министр внутренних дел Республики Казахстан Ержан Саденов заявил, что открыт для конструктивного диалога, передаёт BaigeNews.kz.

"По моему поручению 2024 год объявлен годом улучшения качества кадров МВД. В этой части, безусловно, для нас очень важна и обратная связь населения. В современном обществе социальные сети являются эффективной площадкой для диалога. Хочу напомнить, что каждый казахстанец может обратиться ко мне напрямую и в соцсетях. Я зарегистрирован на Facebook и Instagram. Всегда готов к конструктивному диалогу", - заявил глава МВД.

Он также отметил, что стражи порядка работают и днем, и ночью. Ежедневно на охрану общественного правопорядка заступает более 14,5 тысячи полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

По словам министра, перед каждым сотрудником стоит важная задача - оперативно и профессионально реагировать на поступающие заявления.