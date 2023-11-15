Глава Миннацэкономики рассказал, как удалось снизить инфляцию в Казахстане в два раза

Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал, какие конкретные меры по снижению инфляции были приняты, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Министр отметил, что сегодня реализуется Комплекс мер по контролю и снижению уровня инфляции, основная часть которых относятся к компетенции Правительства.

"В частности это вопросы по импортозамещению, сдерживанию торговой надбавки, работе с посредниками, форвардным закупкам, наполнению стабилизационных фондов для того чтобы регулировать рынок при возможном дефиците продуктов питания. Ну и меры Нацбанка по ужесточение монетарной политики. Эти все меры помогли снизать инфляцию в два раза. До конца года ожидается её дальнейшее снижение", - сказал на брифинге в правительстве Алибек Куантыров.

Также глава минэкономики назвал товары, на которые больше всего влияет инфляция.

"Я думаю, это, прежде всего, импортные товары, особенно, если бывает их недостаток на рынке, соответственно из-за более высокого спроса, меньшего предложения цена может изменяться в сторону повышения. Ну, эти меры, в принципе, регулируются. Топ-товары – это ещё стройматериалы и другие импортные материалы, которые пока не до конца замещены, но над импортозамещением проводится работа", - сказал министр.

По его словам, рост цен на импортные товары благоприятно влияет на реализацию товаров отечественного производства.