Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область
Сегодня, 11:29
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Сегодня, 11:29Сегодня, 11:29
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Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева началась с облета Кызылжарского района, окрестностей Петропавловска, а также Сергеевского водохранилища, передаёт BaigeNews.
Аким области Гауез Нурмухамбетов доложил Президенту, что волна паводка проходит по районам Кызылжар, Есиль, Шал акына и города Петропавловска. Режим ЧС объявлен в шести районах. На сегодняшний день подтоплено более 2000 жилых домов, эвакуировано 10 345 человек.
В противопаводковых мероприятиях всего задействовано 5270 человек и 906 единиц техники. Ведется работа по восстановлению жизнеобеспечивающей инфраструктуры. Создана комиссия по оценке и возмещению материального ущерба пострадавшим в результате стихийного бедствия.
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