Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область

Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева началась с облета Кызылжарского района, окрестностей Петропавловска, а также Сергеевского водохранилища, передаёт BaigeNews.



Аким области Гауез Нурмухамбетов доложил Президенту, что волна паводка проходит по районам Кызылжар, Есиль, Шал акына и города Петропавловска. Режим ЧС объявлен в шести районах. На сегодняшний день подтоплено более 2000 жилых домов, эвакуировано 10 345 человек.



В противопаводковых мероприятиях всего задействовано 5270 человек и 906 единиц техники. Ведется работа по восстановлению жизнеобеспечивающей инфраструктуры. Создана комиссия по оценке и возмещению материального ущерба пострадавшим в результате стихийного бедствия.