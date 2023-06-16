Гибель подростка в Актау: волонтёры инициировали проект "Безопасные дворы"

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После трагической смерти 16-летнего подростка в Актау, на которого у школы рухнули футбольные ворота, волонтёры проекта запустили проект "Безопасные дворы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на InAktau.

"Наши волонтёры и все желающие будут проводить рейды во всех дворах Актау, будет проводиться профилактическая работа с детьми и их родителями на детских площадках. Будем привлекать внимание акимата и всех служб к небезопасным площадкам", - сообщили представители волонтерского движения Lider.kz.

В управлении образования Мангистауской области заявили, что дети без предупреждения проникли на футбольное поле, расположенное на территории школы №9 в 7 микрорайоне Актау.

"Произошёл несчастный случай. По рассказам очевидцев, подросток, получивший травму, залез на футбольные ворота, качался на них и упал. Очевидцы в тот же момент вызвали скорую помощь, пострадавший был госпитализирован. Управлением образования начато официальное служебное расследование, будут приняты соответствующие меры", - уточнили в ведомстве.

Родители скончавшегося подростка заявление в полицию не писали, поэтому расследовать происшествие не будут.

Трагедия произошла 20 мая. Парень играл с друзьями в футбол, когда на него упали незакреплённые железные ворота. Пострадавшего госпитализировали. 15 июня он скончался.