Футбольные ворота упали на подростка в Актау

Фото: pixabay.com/FelixMittermeier

Ворота упали на подростка в Актау. Парень госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на InAktau.

Инцидент произошёл в одном из дворов города. Мальчики гоняли мяч на футбольном поле. Незакрепленные металлические ворота упали на голову одного из них - 16-летнего парня.