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pixabay.com/FelixMittermeier Сегодня, 19:20
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Сегодня, 19:20
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Фото: pixabay.com/FelixMittermeier

Футбольные ворота упали на подростка в Актау

Ворота упали на подростка в Актау. Парень госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на InAktau.

Инцидент произошёл в одном из дворов города. Мальчики гоняли мяч на футбольном поле. Незакрепленные металлические ворота упали на голову одного из них - 16-летнего парня.

"Состояние ребёнка крайне тяжелое. Он находится в коме, на аппарате ИВЛ", - сообщили в детской областной больнице.

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Сегодня, 19:20
192
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