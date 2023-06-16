В Актау скончался парень, на которого упали футбольные ворота

Фото: BaigeNews.kz

В Актау скончался 16-летний парень, на которого упали футбольные ворота, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inAktau.kz.

Информацию подтвердили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Инцидент произошёл 20 мая. На футбольном поле у средней школы №9 в седьмом микрорайоне парень гонял в футбол с друзьями, на него упали незакреплённые металлические ворота.

Пострадавшего доставили в больницу. Спустя время он впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ.