Газопровод села Алимбет в Актюбинской области запустят в ближайшее время

В ближайшее время планируют ввести в эксплуатацию газопровод в селе Алимбет Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.



В целом, строительно-монтажные работы завершены. В настоящее время подрядная организация устраняет замечания, выявленные в ходе испытания газопровода, также проводится работа по оформлению документации для ввода объекта в эксплуатацию.

Всего с начала реализации проекта по газификации населенного пункта построено 57,7 км газопроводных сетей.



Проектом предусмотрено подведение газопровода к 240 домам, в которых проживают 1100 человек а также к 4 социальным объектам. Из 240 домов в 154 жилых дома завезено 513 тонн твердого топлива, в 83 домах имеется система электрического отопления, 3 жилых дома, владельцы которых демонтировали печи, обогреваются с помощью электрических тепловых пушек.



Аким Каргалинского района Аскар Джусибалиев посетил дома, где были демонтированы печи на твердом топливе. В настоящее время в жилых помещениях домов поддерживается комнатная температура не менее 18 градусов.



Аким района побеседовал с сельчанами, подчеркнул, что принимаются все необходимые меры для ускорения процесса подключения газопровода.