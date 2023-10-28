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Газопровод села Алимбет в Актюбинской области запустят в ближайшее время

Сегодня, 20:40
АВТОР
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пресс-служба акимата Карагандинской области Сегодня, 20:40
Сегодня, 20:40
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Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В ближайшее время планируют ввести в эксплуатацию газопровод в селе Алимбет Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.
 
В целом,  строительно-монтажные работы завершены. В настоящее время подрядная организация устраняет замечания, выявленные в ходе испытания газопровода, также  проводится работа по оформлению  документации для ввода объекта в эксплуатацию.

Всего с начала реализации проекта по газификации населенного пункта  построено 57,7 км газопроводных сетей.  
 
Проектом предусмотрено подведение газопровода к 240 домам, в которых проживают 1100 человек а также к 4 социальным объектам.  Из 240 домов в 154 жилых дома завезено 513 тонн твердого топлива, в 83  домах имеется система электрического отопления, 3 жилых дома, владельцы которых демонтировали печи,  обогреваются с помощью электрических тепловых пушек.
 

Аким Каргалинского района Аскар Джусибалиев посетил дома, где были демонтированы печи на твердом топливе. В настоящее время в жилых помещениях домов поддерживается комнатная температура не менее 18 градусов.
 
Аким района побеседовал с сельчанами, подчеркнул, что принимаются все необходимые меры для ускорения процесса подключения газопровода.

 

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