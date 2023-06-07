Галлюциногенные грибы и "смертельное успокоительное" изъяли у молодого костанайца

Фото: polisia.kz

Крупную партию наркотиков и лекарственного препарата "Ксанакса", относящегося к мощным синтетическим опиоидам, изъяли костанайские полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Оперативники нашли в доме 21-летнего костанайца пять стеклянных банок и два полимерных zip-пакета со специфическим веществами.

"После проведения лабораторных исследований выяснено, что в банках мужчина хранил высушенную марихуану. В пакетах психотропные грибы и таблетки с лекарственным препаратом “Ксанакс“, который содержит психотропные вещества, - пояснил и.о. начальника управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Костанайской области Амир Нигматзанов.

Изъято более одного килограмма марихуаны, около 65 граммов высушенных грибов и 312 таблеток "Ксанакса".

По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 УК РК - "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".