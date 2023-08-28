Футболист "Кайрата" Сейдахмет сделал предложение возлюбленной перед матчем с "Астаной"

Полузащитник "Кайрата" Еркебулан Сейдахмет устроил сюрприз для своей возлюбленной перед матчем с "Астаной" на Центральном стадионе Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Еркебулан предложил руку и сердце своей возлюбленной перед болельщиками и футболистами "Кайрата". На что она ответила согласием.

Отметим, это не первый подобный случай от футболистов "Кайрата" на Центральном стадионе. В 2015 году после матча с "Бордо" (2:1) Бауыржан Исламхан также сделал предложение своей возлюбленной – Еркежан.

Еркебулан Сейдахмет является воспитанником "Тараза". Помимо родного клуба, полузащитник выступал за "Уфу", "Левски" и "Жетысу".