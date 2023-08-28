  • 28 Августа, 02:58
  • BAIGENEWS
Экс-акима города Кентау приговорили к 10 годам колонии
Токаев и Рахмон провели переговоры в Астане
Нацбанк не планирует запуск ипотечных программ
Казахстанка пробилась в финал ЧМ-2023 по лёгкой атлетике
Доходы вкладчиков ЕНПФ выросли на 52%
Какие боксёры представят Казахстан на летней Азиаде в Китае
Новый памятник появился в Астане
Почти на 15% увеличились доходы госбюджета Казахстана
Нацбанк впервые за три года понизил базовую ставку
Китай инвестирует 450 млн долларов в проект по переработке вольфрама в Казахстане
Уникальную операцию по пересадке почки провели в Алматы
Тушение пожара на шахте "Казахстанская" продолжается
Сейф с 30 миллионами тенге украли из автосалона Кокшетау
Скорректированы сроки ремонта на Атырауском НПЗ
Токаев заявил о необходимости поиска мира на основе Устава ООН
Президент призвал принять меры по снижению продовольственного дисбаланса
Почти в два раза увеличилось производство легковых авто в Казахстане
Казахстанец арестован по делу о гибели людей в подземелье Москвы
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор

Футболист "Кайрата" Сейдахмет сделал предложение возлюбленной перед матчем с "Астаной"

Сегодня, 02:05
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Кадр из видео Сегодня, 02:05
Сегодня, 02:05
126
Фото: Кадр из видео

Полузащитник "Кайрата" Еркебулан Сейдахмет устроил сюрприз для своей возлюбленной перед матчем с "Астаной" на Центральном стадионе Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Еркебулан предложил руку и сердце своей возлюбленной перед болельщиками и футболистами "Кайрата". На что она ответила согласием.

Отметим, это не первый подобный случай от футболистов "Кайрата" на Центральном стадионе. В 2015 году после матча с "Бордо" (2:1) Бауыржан Исламхан также сделал предложение своей возлюбленной – Еркежан.

Еркебулан Сейдахмет является воспитанником "Тараза". Помимо родного клуба, полузащитник выступал за "Уфу", "Левски" и "Жетысу".

Самое читаемое

Наверх