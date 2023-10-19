Физрук спас из огня пенсионеров в Кокшетау

Героически проявил себя учитель физкультуры школы №10 в Кокшетау. Мужчина спас из пожара супружескую пару пенсионеров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 716.kz.

"Мы увидели дым, и все родители побежали к школе, ведь наши дети были на уроках, и мы испугались. Но оказалось, что горела не школа, а частный дом, который находится прямо около школы. И наш учитель физкультуры вытащил из этого горящего дома бабушку и дедушку. Он стоял перед нами весь в копоти. Хотим, чтобы об этом узнали все! А еще хотим поблагодарить его за проявленное мужество! Не каждый так сможет!" - написала в редакцию мама одного из учеников Юлия Предко.

Героем оказался 38-летний учитель физкультуры Марат Искаков. Мужчина рассказал подробности произошедшего.

"Я вышел на улицу и увидел дым. Сначала подумал, что горит мусор. Подошёл ближе и понял, что горел гараж. Рядом столпились женщины, одна из них сказала, что внутри дома дед с бабушкой. Я побежал, перелез через высокий забор, один человек дал мне ещё гвоздодёр с собой, чтобы я мог выбить окно. Но окно было открыто, снял москитную сетку, крикнул дедушку и бабушку. Подошёл дедушка, сказал, что бабушка ищет документы. Деда вытащил первым через окно, затем бабушку. Мы ушли запасным выходом через огород в сторону школы. Потом попросил техничку вызывать пожарных", - поделился Марат.

По словам мужчины, это первое подобное спасение в его жизни. И в этот момент, несмотря на искрящуюся рядом проводку и застилающий глаза дым, об опасности он не думал.

"Когда я их вытаскивал, дыма было уже много, школы было не видно. Горела ещё машина, внутри был хлопок. Все было покрыто копотью, я за какие-то 10 минут весь пропах. Огонь к тому времени уже зашёл в дом. Честно говоря, сам в шоке, даже не знаю, как поднял дедушку, чтобы помочь ему выбраться через окно", - вспоминает Марат.

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области пожар произошёл на общей площади 150 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Причина случившегося выясняется.