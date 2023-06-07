ЕСП не отменяют, у него истекает срок - Комитет госдоходов

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В Комитете государственных доходов ответили на распространившееся в СМИ сообщение о том, что в Казахстане отменили Единый совокупный платеж (ЕСП), передаёт BaigeNews.kz. В ведомстве отметили, что это изначально было временной мерой.

"Недавно некоторыми СМИ были опубликованы материалы о сроках действия ЕСП с неверной трактовкой: "С 2024 года отменяют ЕСП". В этой связи, в Комитете государственных доходов разъяснили сроки действия данного платежа и о том, что делать плательщикам ЕСП с 2024 года. Единый совокупный платеж (ЕСП) изначально вводился временно на 5 лет (с 2019 по 2023 год) для самозанятых граждан, которые не регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, если они оказывали услуги исключительно физическим лицам и сумма их дохода не превышала 4 миллиоа тенге в год", - сообщили в КГД.

Там отметили, что основной и даже единственной целью, которую преследовало введение ЕСП, было вовлечение самозанятых в системы обязательного социального медицинского страхования, социального страхования и пенсионного обеспечения. Поэтому это был льготный период, с низкими платежами. И он завершается.

"Сейчас, как известно, идёт поэтапное внедрение декларирования доходов физических лиц, при котором необходимо отражение размера доходов. Граждане, которые ранее не регистрировали предпринимательскую деятельность должны сделать выбор – быть предпринимателями или стать наемным работником. В случае регистрации в качестве индивидуального предпринимателя необходимо выбрать подходящий налоговый режим", - говорится в сообщении Комитета.

Наиболее выгодным при оказании личных услуг является налоговый режим с использованием специального мобильного приложения "e-Salyq Business", которое позволяет выдать чек, рассчитает за вас налоги и платежи, декларация при этом не представляется.

Платеж в бюджет составляет 1% от полученного дохода, это ставка индивидуального подоходного налога.

Минимальная сумма социальных платежей у предпринимателя, не относящегося к льготным категориям, составляет 14 350 тенге. Это платежи в пользу самого предпринимателя.

Обязательные пенсионные взносы, они составляют в данном случае 7000 тенге, зачисляются на личный счет в ЕНПФ самого предпринимателя и формируют его пенсионные накопления.

Социальные отчисления равны 2450 тенге, они также учитываются по каждому лицу персонально и определяют размер социальных выплат. Например, при выходе в декретный отпуск.

Взносы на обязательное социальное медицинское страхование – 4900 тенге. Это плата за возможность беспрепятственного обращения в медицинские учреждения, при необходимости.

В 2023 году в целях упрощения исполнения налоговых обязательств для лиц, оказывающих услуги с использованием интернет-платформ, реализуется пилотный проект "Платформенная занятость", в рамках которого удержание и уплату налогов за ИП будет производить интернет-платформа.