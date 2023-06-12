Если ваш близкий - наркоман: что делать? Житель Астаны победил зависимость и поделился секретом исцеления

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Психолог-консультант городского центра психического здоровья Астаны Александр Шакирзянов сумел побороть наркозависимость и уже более пяти лет в ремиссии. Мужчина не только прошёл сложный путь исцеления, но и нашёл своё призвание в помощи другим людям. Так он окончил международный институт психологии в Польше, а сегодня является ведущим специалистом по работе с наркозависимыми. О непростом пути к выздоровлению и нормальной жизни он рассказал корреспонденту BaigeNews.kz

- Александр, в каком возрасте вы начали употреблять наркотики? Первый опыт - кто дал попробовать?

- Первый опыт у меня произошёл в 15 лет, все начиналось с лёгких наркотиков - с марихуаны. Какое-то время я употреблял марихуану. Будучи подростками, искали приключения, яркие ощущения. Сначала из чистого любопытства попробовал затянуться. Не скажу, что сразу было весело, скорее чувство тревоги. Потом хотел казаться взрослым, крутым. Научился получать удовольствие от процесса, так и затянулся. Очень часто употребление наркотиков среди подростков связано с влиянием других людей, как правило, старших товарищей. В то время мы часто болтались без дела, 2000-е: ток шоу "Окна", "поющие трусы" с экранов музыкальных каналов, "Большой брат". Хотелось быть "в тренде". В это время друзья уже употребляли тяжёлые наркотики, соответственно друг предложил попробовать на какой-то из вечеринок героин. Сейчас анализирую, насколько на человека влияет окружение. Как важно родителям интересоваться друзьями ребенка, подростка. Группу молодых ребят часто могут подсадить на это и специально подосланные люди. Это одна из уязвимых категорий общества, психика не сформировалась, тобой управляет подростковый кризис и желание самоутвердиться. Когда мне было 16 лет, я начал систематично "колоться", это был шаг в бездну. Я не осознавал, что что-то идет не так, просто научился это скрывать, тогда не было понимания масштабов беды.

- Сколько лет вы употребляли?

- Я употреблял 15 лет героин внутривенно. Многие думают, что употребление героина — это постоянное состояние эйфории. На самом деле, большой всплеск "кайфа" происходит в первый и второй разы употребления. Потом этот эффект сокращается, но возникает сильнейшее привыкание. С этого момента ты сам себе не принадлежишь, тобой уже управляет не поиск удовольствия, а желание избавиться от душевного и физического дискомфорта. Эти годы, по сути, были сплошной борьбой за существование. Каждый раз осознание "трясины", в которою ты угодил проявлялось все ярче и ярче. Путь длиною в 15 лет – большая школа выживания, в которой урок усваивается только тогда, когда ты оказываешься на самом дне и понимаешь, что кроме тебя никто тебе не поможет.

- К каким последствиям привело вас употребление наркотиков?

- Важно отметить, что наркозависимость – огромный удар по здоровью человека. Спорт в этом плане помогает реабилитировать физическое состояние человека. Первое, на что обратили внимание мои близкие – потеря аппетита. Я практически не ел, сильно терял в весе, кожа была сухой, поменялся даже взгляд. Потом я начал замечать такие изменения, что я не могу быть трудоспособным, моя психика очень сильно нарушена, я реагирую на какие-то нормальные вещи неадекватно. Срывы, агрессия, отсутствие желание поддерживать контакт – часто родители подростков списывают это на возрастной кризис. Только по истечению определенного времени изменения говорят о другом.

- Как вы поняли, что у вас наркозависимость?

- Как раз в тот момент, когда моё поведение изменилось, я начал думать, что с этим нужно заканчивать. Я понимал, что нужно либо ложиться в клинику, либо дома восстанавливаться. Мама сильно переживала, била тревогу. Как правило близкие люди не могут поверить в происходящее, либо ждут чуда, что их родной человек просто перестанет употреблять наркотики, одумается. Больших усилий моим родственникам стоило понимание, что нужно выстроить жесткие границы с зависимым. Перестать потакать просьбам, манипуляциям, обещаниям. Дома у меня никогда не получалось восстанавливаться, что и привело меня в клинику.

- Ваши близкие пытались вам помочь? Как начался ваш путь исцеления?

- Моя мама и сестра нашли клинику, одну из неплохих в Казахстане. В 2016 году я отправился на своё первое лечение. Прошёл курс реабилитации сроком два месяца, вышел в социум. Буквально через месяца два, три произошёл срыв. Это период ввел в отчаяние всех. Я начал употреблять ещё больше, чем употреблял до этого. Был как одержимый, мозг быстро схватывал как можно быстро заработать на очередную дозу. Я не прибегал к воровству, другим преступлениям, я мог заработать самостоятельно, так как в целом справлялся с поставленными задачами. Это многое усложняло, бывают наркоманы, которые не способны обеспечить себя средствами на покупку "дозы", а есть те, кто вполне трудосопособны и зная, что вечером дома их ждет "допинг", спокойно какое-то время после реабилитации в том числе справляются с работой.

- Сколько раз вам приходилось начинать жизнь заново?

- Реабилитация была неоднократно, реабилитаций было пять. Четыре раза они длились по полгода. Последняя реабилитация длилась год. Я был горе-реабилитантом, но при этом познавал себя, как я могу реагировать на неприятные ситуации либо радостные ситуации. Я начал анализировать и заново учиться жить. У меня была сильная внутренняя мотивация, я позволял себе мечтать, ставить какие-то цели. Стремился видеть радость в малом, замечать ее. Вел дневники, проходил психотерапию. В какой-то момент я ухватился за жизнь, понял, что хочу помочь себе. Я почувствовал сострадание к человеку, который 15 лет мечется и не может найти душевный покой. Это чувство способствовало тому, что я очень сильно захотел помочь самому себе. Я стал наблюдать за собой, прислушиваться. Когда пришло время заканчивать полугодовую реабилитацию, я понял, что мне нужно немного больше времени. И остался еще на полгода.

Почему и когда вы решили стать волонтёром?

- После реабилитации через какое-то время, живя в социуме, я начал работать консультантом в частном реабилитационном центре. Я много читал психологической и научной литературы. Проработал там где-то больше года старшим по смене. В это время учился в международном университете психологии в Польше и соответственно развивался в этом направлении, параллельно с работой обучался. Это был большой и значимый шаг, увлечение профессией также сыграло важную роль в том, что я больше пяти лет в ремиссии. За этот период помог многим ребятам, наверное, 5-10 человек точно сейчас живут в трезвости, есть один человек, который живёт в Лондоне. Я его сопровождаю до сих пор, корректирую эмоциональное состояние. Есть также ребята, у которых есть срывы, даже те, кто сейчас употребляют. Весь свой опыт, знания, навыки я владываю в работу с людьми. Они видят во мне пример того, что человек может стать себе самым близким другом или врагом. Все зависит от выбора. К выбору "жить дальше" я и подвожу, дальше все возможности открываются, чтобы он реализовался.

- По мнению наркологов наркотики нового поколения ещё опаснее, чем героин. По вашим наблюдениям, это так?

- Согласен, дизайнерские модные наркотики очень сильно влияют на психику человека, бывает даже точка невозврата. Человек полностью деградирует, особенно если начинают употреблять в раннем возрасте. Когда они проходят курс, у них получается не реабилитация, а абилитация. Простыми словами, они не восстанавливают ранее утраченные функции, а заново их приобретают. Большую роль здесь опять-таки играет агитация. Синтетические наркотики часто преподносят как энергетик, или стимулятор. Сейчас у дилеров есть возможность пропихивать синтетику через онлайн-ресурсы. Так как молодежь в большинстве своем активные пользователи сети, это ускоряет процесс подсаживания на химическую зависимость большего количества человек. Вплоть до того, что настенные граффити содержат адреса интернет-ресурсов, где можно приобрести наркотики. Концентрация психоактивных веществ настолько в них высокая, что человек буквально "сгорает" за короткий период времени, что говорить о подростках, чья психика и здоровье особенно уязвимы.

- Бывает ли выгорание или усталость от работы с наркозависимыми?

- Поначалу были периоды выгорания, тяжёлое эмоциональное состояние от сложных ситуаций с людьми. К примеру, наркозависимые нередко в процессе лечения начинают пытаться резать вены, глотать таблетки. Это безусловно влияло. Но у каждого психолога есть свой психолог. Я постоянно корректируюсь у своего специалиста, также развиваюсь в этом направлении. Занимаюсь личной жизнью, спортом. Когда ты изучаешь весь процесс досконально, ты понимаешь, с чем можешь столкнуться. Если специалист чувствует усталость, желание отстраниться от работы – значит, нужно дать себе возможность отдохнуть, набраться сил. Психотерапевт, в первую очередь, должен суметь позаботиться о себе, поддерживать колесо баланса жизни, только тогда он сможет быть эффективным в профессии.

- Что бы вы посоветовали близким наркоманов?

- Близкий - это тот человек, который созависим. Созависимость - это некая болезнь к своему родному человеку, который страдает от химической или игровой зависимости. Они чаще способствуют употреблению, порой не подозревая об этом. Дают деньги, ресурсы, чтобы он дальше двигался. С одной стороны, они хотят помогать наркозависимым, хотят, чтобы он вылечился. Однако, они попадают под влияние наркоманов и выглядят в их глазах как некий шанс получить возможность на приобретение веществ. Если близкий хочет дать какой-то шанс, ему нужно полностью прекратить давать какие-либо деньги, выстроить чёткие границы, сделать недоступным любую возможность на получение материальных средств. Вот когда зависимый человек понимает, что у него нет никаких шансов, что он дошёл "до ручки", "опустился на дно", он начинает размышлять. В голову закрадывается мысль: "может мне действительно нужна помощь, стоит обратиться за консультацией". Ко мне очень много приходят и матерей, и отцов на консультации. Где-то я им помогаю, где-то корректирую, как выстраивать коммуникации со своим близким человеком. Как можно замотивировать его тем или иным действием.

- Как человеку сделать первый шаг к исцелению?

- Очень многое зависит от человека, смотря какая мотивация у него есть, внешняя или внутренняя. Если внешняя, тогда, конечно, результат никогда не будет. К примеру, если самого высококвалифицированного специалиста мира пригласить в реабилитационный центр работать с ребятами, мотивация у реабилитантов будет внешняя – конечная цель не будет достигнута. Если человек по-настоящему хочет и пытается изменить свою жизнь в нормальное русло, то, соответственно, это внутренняя мотивация. Он будет стараться идти, проживать сложные ситуации, стресс, отслеживать свою радость и не уходить в употребление.

Взять у Александра интервью оказалось не так легко: его расписание заполнено с утра до самого вечера. Консультации, совещания, утверждение научных работ. За плечами десятки благодарных отзывов от тех, кто "в завязке", разработка вспомогательных пособий "помощников" для того, чтобы его подопечные смогли начать жить заново осмысленно, осознанно. К примеру, этой зимой психотерапевт издал "планер на год", ориентированный на тех, кто проходит реабилитацию, таким образом он помогает пациентам прийти от внешней мотивации к внутренней.