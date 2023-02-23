Ещё 100 юрт доставят в Кахраманмараш из Казахстана

В пострадавшем от мощных землетрясений в Турции городе Кахраманмараше уже установили 84 юрты из Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"84 традиционные казахские юрты поставлены волонтёрами сейчас в городе Кахраманмараш. Также организуются работы по отправке около 100 юрт из Алматы. Это только те, которые проходят через наше посольство. Возможно, есть и другие юрты, которые люди отправляют самостоятельно", — сообщили в посольстве Турции в Казахстане.