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Лента новостей

facebook.com/kambar.omarov.1 Сегодня, 16:20
72
Сегодня, 16:20
72
Фото: facebook.com/kambar.omarov.1

Ещё 100 юрт доставят в Кахраманмараш из Казахстана

В пострадавшем от мощных землетрясений в Турции городе Кахраманмараше уже установили 84 юрты из Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"84 традиционные казахские юрты поставлены волонтёрами сейчас в городе Кахраманмараш. Также организуются работы по отправке около 100 юрт из Алматы. Это только те, которые проходят через наше посольство. Возможно, есть и другие юрты, которые люди отправляют самостоятельно", — сообщили в посольстве Турции в Казахстане.

Напомним, в турецкую провинцию Кахраманмараш из Казахстана доставлены также 61 генератор и 38 тонн гуманитарной помощи.

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#юрта #гуманитарная помощь #Турция #землетрясение
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:20
72
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