Ержан Темирханов освобожден от должности акима города Сарань
Сегодня, 11:40
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Сегодня, 11:40Сегодня, 11:40
237Фото: акимат Карагандинской области
Аким города Сарань Карагандинской области Ержан Темирханов освобожден от должности, передает BaigeNews.kz.
В настоящий момент и.о. акима города Сарань назначен Сулейменов Алмас Рымкулович.
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