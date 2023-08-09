  • 9 Августа, 13:22
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Ержан Темирханов освобожден от должности акима города Сарань

Сегодня, 11:40
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акимат Карагандинской области Сегодня, 11:40
Сегодня, 11:40
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Фото: акимат Карагандинской области

Аким города Сарань Карагандинской области Ержан Темирханов освобожден от должности, передает BaigeNews.kz.

В настоящий момент и.о. акима города Сарань назначен Сулейменов Алмас Рымкулович.

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