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Ержан Саденов продолжит возглавлять МВД Казахстана

Сегодня, 16:08
АВТОР
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Polisia.kz Сегодня, 16:08
Сегодня, 16:08
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Фото: Polisia.kz

Главой Министерства внутренних дел переназначен Ержан Саденов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Указом Главы государства Саденов Ержан Сапарбекович назначен министром внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

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