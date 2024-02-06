Ержан Саденов продолжит возглавлять МВД Казахстана
Сегодня, 16:08
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Сегодня, 16:08Сегодня, 16:08
107Фото: Polisia.kz
Главой Министерства внутренних дел переназначен Ержан Саденов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Указом Главы государства Саденов Ержан Сапарбекович назначен министром внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
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