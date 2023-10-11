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Ерболат Ибрайханов стал новым вице-министром водных ресурсов и ирригации Казахстана

Сегодня, 18:01
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 18:01
Сегодня, 18:01
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Фото: primeminister.kz

Ерболат Ибрайханов назначен вице-министром водных ресурсов и ирригации Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

"Постановлением правительства РК Ибрайханов Ерболат Максутханович назначен вице-министром водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан. Он будет курировать вопросы тарифной политики и строительства", - говорится в сообщении.

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