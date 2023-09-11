Энергетические напитки с плесенью и дрожжами выпускал подпольный цех в Шымкенте

В Шымкенте за несоблюдение санитарных условий пресекли деятельность подпольного цеха по изготовлению энергетического напитка известной марки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.

Сумма причиненного ущерба превышает 37 миллионов тенге.

"Согласно протоколу микробиологического исследования "Национального центра экспертизы", в составе изъятого напитка обнаружено наличие плесени и дрожжи, превышающие в 2 раза допустимую норму", - говорится в сообщении.

В ходе проведенных следственных действий со специалистами Управления санитарно-эпидемиологического контроля города и представителей правообладателя изъяты: готовые изделия контрафактного напитка в количестве более 21 тыс. банок, пустые банки с товарным знаком в количестве более 54 тыс. штук, оборудование для розлива энергетического напитка, струйный маркировщик, упаковочные устройства, крышки, сухие смеси (лимонная кислота, кофеин, сода, красители, сахар, регуляторы кислотности).

Данная продукция к употреблению не подлежит, так как является опасной для здоровья человека.

По данному факту начато досудебное расследование.