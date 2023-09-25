Елена Рыбакина снялась с турнира в Токио

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с турнира WTA 500 в Токио после критики действий организаторов, передаёт BaigeNews.kz.

Накануне старта стало известно, что Елене, занимающей пятое место в рейтинге WTA, в отличие от её основных соперниц, предстоит сыграть в первом круге турнира.

Соперницей казахстанки должна была стать чешка Линда Носкова.

"Спасибо, что изменили правила в последний момент. Как всегда отличное решение от WTA", - отреагировала Рыбакина в "сторис" Instagram, добавив эмодзи аплодисментов и клоуна.

Болельщики в Twitter упрекают Женскую теннисную ассоциацию в том, что WTA предвзято относится к спортсменке из Казахстана.