Зарубежные фанаты раскритиковали WTA за отношение к Рыбакиной

Болельщики в Twitter активно высказываются о решении Женской теннисной ассоциации (WTA) отказать казахстанской теннисистке Елене Рыбакина в пропуске первого круга турнира в Токио (Япония), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

По мнению большинства фанатов, WTA предвзято относится к спортсменке из Казахстана. Вот что они пишут в комментариях:

"Мне надоело, что WTA постоянно прокидывает Рыбакину"

"WTA ненавидит Рыбакину. Они больше даже не притворяются"

"Чем Рыбакина заслужила такое?"

"WTA управляют политические хакеры. То, как они относятся к некоторым игрокам, отвратительно, и Рыбакина, безусловно, одна из них"

"Почему Рыбакина играет в первом круге? WTA так несправедлива к ней!"

"Боже мой, вы шутите? Почему WTA так ненавидит Елену Рыбакину?".

Напомним, недавно состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-500 в Токио, который пройдёт с 25 сентября по 1 октября. Елена Рыбакина встретится с чешкой Линдой Носковой.