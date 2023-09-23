Зарубежные фанаты раскритиковали WTA за отношение к Рыбакиной
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Болельщики в Twitter активно высказываются о решении Женской теннисной ассоциации (WTA) отказать казахстанской теннисистке Елене Рыбакина в пропуске первого круга турнира в Токио (Япония), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
По мнению большинства фанатов, WTA предвзято относится к спортсменке из Казахстана. Вот что они пишут в комментариях:
"Мне надоело, что WTA постоянно прокидывает Рыбакину"
"WTA ненавидит Рыбакину. Они больше даже не притворяются"
"Чем Рыбакина заслужила такое?"
"WTA управляют политические хакеры. То, как они относятся к некоторым игрокам, отвратительно, и Рыбакина, безусловно, одна из них"
"Почему Рыбакина играет в первом круге? WTA так несправедлива к ней!"
"Боже мой, вы шутите? Почему WTA так ненавидит Елену Рыбакину?".
Напомним, недавно состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-500 в Токио, который пройдёт с 25 сентября по 1 октября. Елена Рыбакина встретится с чешкой Линдой Носковой.
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